GAYA outfit pilihan Dian Sastrowardoyo dan Shareefa Daanish saat menghadiri special screening film Nana atau Before, Now & Then sukses mencuri perhatian publik.

Bagaimana tidak? Keduanya terlihat begitu eye-catching, menyorot perhatian orang yang melihat karena Dian dan Shareefa tampil anggun dalam balutan kebaya tradisional tapi dengan permainan warna-warni kekinian ala cewek kue.

Dalam kolase foto yang diunggah Dian Sastro di akun Instagram pribadinya, dua bintang film tersebut terlihat berfoto seru dengan berpose bak model papan atas di depan label rumah mode mewah dunia, Dior.

"Makasih ya Dior udah boleh numpang dinding keren buat foto ootd," tulis Dian dalam keterangan, dikutip Jumat (19/8/2022).

Terlihat bintang Ada Apa Dengan Cinta itu tampil eye catching memadukan busana kebaya brokat ungu dan kain Batik nusantara perpaduan warna tosca, pink, dan kuning.

(Foto: Instagram @therealdisastr)

Supaya lebih kece, ibu dua orang anak tersebut tak lupa melilitkan selendang warna kuning di bagian perut sebagai pemanisnya. Memaksimalkan gayanya, Dian menenteng handbag hijau pastel sebagai pelengkapnya. Sementara untuk alas kaki, Dian pilih strap sandal modern warna kuning dan masker warna biru, penampilan Dian pun semakin memukau! Tak kalah mencuri perhatian, Shareefah yang berdiri di samping Dian pun tampil mencolok mengenakan kebaya brokat kuning dan kain full motif kotak-kotak warna biru, hijau, kuning, dan merah muda sebagai bawahan. S Sebagai pelengkap penampilan, terlihat selendang ungu pun diikat manis di perutnya agar lebih anggun. Dipadukan dengan tas hitam embroidery Bartik, masker hitam dan sepatu boots silver yang elegan. Menjadikan gaya penampilan Shareefa Daanish chic dan edgy! Pilihan gaya outfit keduanya ini pun sukses menuai pujian dari para netizen. Banyak yang terpana melihat pesona kecantikan Dian dan Shareefa. "Jegeg," komentar dari kom****. "Cantik semuaaa," puji ali**** singkat. "Cuma mba Dian Sastro pakai kebaya tapi pakai sepatu sandal, tapi tetap cantikkkk," puji akun tat****. "Anggun sekali gayanya. Berbusana seperti inilah seharusnya kaum Wanita Indonesia," tulis mon****. "Tetap kece aduh," seru akun netizen bernama kan****. "Kalian terlalu keren. Thanks for coming and supporting Mbakkk," tulis alm****. Bagaimana menurut Anda gaya OOTD berkebaya dengan warna segar ala cewek kue dari Dian dan Shareefa ini? Yay or Nay?