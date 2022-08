BUKAN keluarga Kardashian namanya, jika tak membuat heboh publik. Kali ini giliran Kourtney Kardashian yang mencuri perhatian.

Baru-baru ini, kekasih Travis Barker itu mengunggah foto saat tengah berada di toilet pria.

Dengan mengenakan lingerie hitam dibalut mantel berwarna pink, kekasih Travis Barker itu tampak seksi dengan berbagai gaya.

Pose mengangkat sebelah tangan. Kourtney tidak tampak seperti perempuan berusia 44 tahun. Terlihat sangat gorgeous!

Pose mengibaskan rambut dengan latar belakang urinoir. Aura cantik begitu terpancar dari Kourtney Kardashian.

Pose mengibaskan mantel. Kaki jenjang dari ibu 3 anak ini terpampang nyata begitu indah dipandang mata.

Tidak sedikti dari netizen yang bertanya alasan Kourtney berada di dalam toilet pria.

@cyber.vixenn "Bu, kenapa kamu ada di toilet pria?"Â

@lillianbsb "Why are you in a mens bathroom lol"

@nolak_ "I love you but why are you in the mens bathroom !??"

Meski begitu, banyak juga yang memuji kecantikan perempuan 44 tahun ini.

@abdulraufthompson774 "You look very beautiful ❤️😍"

@pcanavan31 "so pretty! l❤️"

@planetkourt "My Disney princess."

(vvn)

(kem)