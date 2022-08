NAMA Nita Gunawan memang sempat menjadi sorotan setelah dia diisukan menjadi selingkuhan dari Raffi Ahmad. Terlepas dari isu tersebut, Nita Gunawan memang kerap menjadi idola netizen.

Terbukti unggahan fotonya di Instagram yang banyak mengundang komentar dari netizen. Salah satunya foto Nita Gunawan berpose mirror selfie yang satu ini. Nita Gunawan mengenakan sport bra hitam yang senada dengan warna leggingnya.

Nita mengangkat sedikit sport bra yang dikenakan dengan tangannya. Bukan tanpa sebab, artis berusia 31 tahun itu ingin memperlihatkan perut kencang berotot alias six pack.

"Good job!!! Ga sia2 udah ga makan daging merah 2 bulan ๐Ÿ˜ This picture no makeup, no filter, take a picture on iPhone camera dan Belum mandi," ungkap perempuan yang sempat bikin heboh dituding selingkuhan Raffi Ahmad tersebut.

Pose mengangkat sedikit bra di slide pertama, Nita Gunawan bikin para pria halu. Tak sedikit netizen yang salah kira bakal seperti apa foto slide keduanya.

"Berharap slide kedua sudah terangkat๐Ÿ˜ ," celetuk @mohamad_musli***

"ku kira di angkat semua ternyata dikit doank ๐Ÿ˜ ," sambung @toniiskan***

"Pliss ka jangan di buka ๐Ÿฅบ," kata @hengkyrubyj***

Nita Gunawan Pose Angkat Bra Bikin Salfok, Netizen: Kenceng Bener

(mrt)