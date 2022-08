KEBANYAKAN orang yang bekerja di perusahaan besar pasti sulit mencari tempat makan yang harganya cukup terjangkau. Apalagi perusahaannya terletak di pusat kota, sudah pasti boncos soal pengeluaran.

Berbeda dengan yang lain, akun TikTok @flafendi mengunggah tempat makan tersembunyi yang tidak banyak orang tahu. Hidden gems tersebut menawarkan konsep seperti outbound yang harus membeli melintasi sungai.

Eits, jangan khawatir yang melintasi sungai hanya makanannya saja. Dilihat pada unggahannya, warung yang terletak di seberang sungai ini membuat kerekan tali tambang dengan modifikasi meletakan ember untuk menaruh uang dan makanan.

Pemilik akun memesan ayam geprek dua porsi dengan harga Rp 30 ribu di tengah kota Jakarta yang termasuk murah. Cara membayarnya pun unik, pemilik akun meletakkan uang dibawah menu agar tidak terbang.

Setelah menunggu, akhirnya menu yang dipesan jadi dan siap dibawa ke kantor untuk disantap. Wah, cara ini ternyata menghemat pengeluaran untuk pekerja di Jakarta yang semuanya serba mahal.

Video ini sendiri viral di TikTok dan telah disaksikan 820 ribu kali. Netizen pun ramai membanjiri kolom komentar video yang telah mendapat 59 ribu like dari pengguna TikTok ini.

Sebagian besar dari mereka penasaran menu apa saja yang dijual di tempat makan ini. Ada juga yang memuji kreativitas sang penjual dalam melayani pelanggannya,

"spil makanan nya dong, sering lewat ni warung tp gapernah tau makanannya," ujar @shipsh***

"ini loh gaes. definisi hidden gems yang sebenar-benarnya.. 😂😂😂 out of the box.. 😂," ungkap @han22x***

"org Indonesia kreatif2 fix...," tutur @Revals***

"pernah jatoh ga makanannya," tanya @vikach***

"belakang four season ya kak? sy pas staycation situ dr jendela liat ini, salut inovasinya," ungkap @pernahbo***

