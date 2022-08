HIDUP bahagia adalah dambaan setiap orang. Sayang, tidak semua orang bisa hidup bahagia sesuai dengan keinginannya.

Tentu, banyak juga orang yang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Bila Anda salah satunya, mungkin Anda bisa mencoba mengenali dan menerapkan konsep ikigai di kehidupan Anda. Apa itu ikigai?

Konsep ikigai dari Jepang ini turut dibahas dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo #DariKamuUntuklndonesia. Podcast kali ini menghadirkan sosok Nita Widuri Safitri, seorang Konsultan Marcomm and Branding Independent yang sudah menerapkan ikigai di hidupnya.

“(Ikigai) itu budayanya Jepang. Tapi akhirnya, menjadi sebuah filosofi yang mendunia. Ini ada kaitannya dengan mindfulness, dengan how you treat your life, dan apa yang sebetulnya kita kejar di kehidupan ini,” kata Nita Widuri Safitri dalam Podcast Aksi Nyata, seperti dikutip dari kanal YouTube Partai Perindo, Sabtu (20/8/2022).

Secara definisi, kata dia, ikigai adalah nilai hidup. Konsep ikigai ini memiliki empat elemen, yakni passion, mission, vocation, dan profession.

“Buat teman-teman yang masih mempertanyakan, sebetulnya tujuan hidup saya apa sih? Mungkin cukup dengan mempertanyakan empat hal itu ke dalam dirinya masing-masing,” ujar dia.

“Misalnya, passion saya apa ya? Misi saya untuk berguna buat dunia ini, apa ya? Kemudian vocation yang bisa saya berikan untuk mendapatkan penghasilan buat diri saya itu jenis pekerjaan apa ya? Dan terakhir, profesi yang sedang saya jalankan ini itu bikin saya happy atau enggak ya?” jelas dia.

Nita mengatakan, dengan menjawab keempat pertanyaan itu dapat menemukan konsep ikigai. “Menurut saya, apa yang kita lakukan sampai saat ini, itulah yang paling harus disyukuri. Tapi satu hal, PR besarnya adalah, apakah kamu mencintai apa yang sedang kamu lakukan sekarang?” katanya.

(hel)