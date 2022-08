SYAHRINI diketahui tengah berada di Tokyo Jepang. Bukan Syahrini namanya jika tak memakai outfit mencolok yang mencuri perhatian.

Dalah postingan terbarunya, istri Reino Barack itu nampak berpose di salah satu gang dan juga terowongan di Tokyo. Gaya Syharini tampak begitu mencuri perhatian dengan OOTD yang dikenakan.Β

Syahrini begitu elegan dalam balutan kemeja oranye cerah oversized dipadukan high waist pants bewarna putih. Ternyata, apa yang dipakai Syahrini bukan sembarang outfit, melainkan pemberian dari ibunda Reino Barack.

"Memakai outfit dari mamah mertua di padupadankan dengan hijab @fatimahsyahrini" tulisnya, dikutip pada Senin (22/8/2022).

Heels bewarna oranye dipilih untuk menyesuaikan kemeja yang dia kenakan. Adapun warna hijab Syahrini serasi dengan celana maupun tas yang dia tenteng.

"Membuat hari Jumat ku sungguh sangat bewarna di Tokyo, Terimakasih Mama" tutupnya.

Sementara itu, diintip dari akun InstagramΒ @hermes.selebriti, tas yang ditenteng Syahrini ternyata tidak sembarangan. Diketahui sang pelantun lagu 'Sesuatu' itu merupakan Hermes Birkin 25 Cargo Nata Toile Goeland Swift Leather.

Menurut situs 1stdibs, tas tersebut dibanderol seharga 84.650 dollar Amerika atau sekitar Rp1.2 miliar. Sebuah harga yang fantastis untuk tas bukan?

Unggahan inipun ramai dibanjiri komentar dari netizen. Hampir sebagian besar dari netizen memuji penampilan Inces dengan tas harga selangit.Β

"Masya Allah, tasnya baru lagiπŸ‘πŸ‘πŸ”₯πŸ”₯πŸ’œπŸ’œπŸ’œ," ujar @lies0***

"πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ‘πŸ‘πŸ”₯ the one and only πŸ’œπŸ’œ," kata @kartawiria_nuralivaana***

"Inces terbaiiikkkkkkπŸ‘πŸ‘," sambung @mayangwidia***

"Beli tas kayak beli kacang goreng.. πŸ”₯πŸ”₯," celetuk @junia***

"❀️❀️❀️❀️❀️❀️❀️😍😍😍😍selalu terkeren dan terdepan," timpal @ryndiana_sa***

(hel)