VALERIE Thomas mendadak jadi sorotan publik usai mengunggah foto liburannya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Bagaimana tidak? Putri Jeremy Thomas dan Ina Thomas itu tampil begitu sensual, hanya berbalut bikini hingga body goals-nya terlihat.

Valerie Thomas memang tak pernah ragu dalam berekspresi lewat busana, apalagi saat di pantai. Tak ayal netizen pun langsung terpana melihatnya.

“Angles n lighting is the key people and also this bomb asssssss bikini making me look fiya @akoiaswim when a woman is comfortable with her body she will post thirst traps," tulis Valerie dalam keterangan, dikutip Senin (22/8/2022).

Dalam foto, Valerie terlihat asyik membaca buku sambil duduk manis dan berjemur manja di bawah terik sinar matahari. Dia hanya melapisi tubuhnya dengan two piece bikini rajut warna earth tone model halter neck. Tentu saja tubuh langsing dan otot-otot kencang Valerie langsung terekspos di kamera. Apalagi kulitnya yang eksotis dihujani cahaya matahari. Itu membuat pesonanya kian berseri.

BACA JUGA : 5 Potret Valerie Thomas yang Ultah Ke-23, Putri Jeremy Thomas Makin Cantik dan Seksi!

Tak hanya satu gaya, Valerie juga berpose tengkurap manja sambil membaca bukunya. Pengambilan angle foto sambil rebahan santai ini membuat lekuk tubuhnya yang semampai semakin terpampang di kamera.

BACA JUGA : Valerie Thomas Akui Punya Pacar, sudah Jalan 5 Tahun

Tentu saja aura seksinya semakin menggelegar, apalagi Valerie membiarkan rambutnya menjuntai ke samping, memperlihatkan leher jenjangnya yang seksi. Valerie Thomas memang tak pernah gagal mencuri perhatian publik!

Sontak saja foto tersebut dibanjiri beragam reaksi netizen, bahkan sang ibu pun ikut bergumam di kolom komentar. "Vaaaaaaal pls deh ya !” kata Ina Thomas. Reaksi Ina itu rupanya mengundang tawa dan komentar jahil Gading Marten. "@inathomas mama mantau!!! Hhahahahahhaha," ucap mantan suami Gisel Anastasia tersebut. Lucunya, Valerie justru merespons protes sang ibu dengan memintanya agar tidak bersikap seperti netizen. "@inathomas jgn jadi netizen," balas Valerie. "@inathomas terlalu terbuka yah tante ina? Hehehee," timpal angel****. "@inathomas wkwkkwkwk nahlo mamah," tulis okta****.