PEVITA Pearce tak henti membuat nitizen tak bisa berkedip melihat kecantikan dan keseksiannya. Salah satunya dari sebuah postingan di Instagramnya baru-baru ini.

Pevita Pearce tampak membagikan potret dramatisnya yang tengah berpose bak patung yang ada di galeri kesenian. Dia tampil dengan setelan serba nude bodysuit transparan yang ketat dan stocking jaring-jaring di bagian kaki.

“Love how you don’t seem to get it,” tulis Pevita Pearce dalam keterangan unggahannya, di akun Instagram @pevpearce, Minggu, (21/8/2022).

Dalam slide pertama di unggahan kolase tersebut, potret Pevita Pearce sengaja dibuat efek blur. Namun, kecantikan wajah perempuan berusia 30 tahun itu masih tampak terlihat samar-samar. Pevita tampak berjongkok sambil menyilangkan salah satu kakinya ke depan sambil sedikit berjinjit.

Tangan kanannya dibiarkan memegang kaki depannya, sementara tangan kirinya memegang lantai untuk menjadi tumpuan. Heels berwarna nude yang dipakai Pevita makin membuat kakinya terlihat jenjang dan seksi.

Pada slide kedua, potret yang diabadikan oleh fotografer film, Dhika Dheansa itu menampilkan potret yang cukup jelas dari Pevita Pearce.

Masih dengan pose menyilangkan kaki, kali ini Pevita Pearce tampil lebih flawless dengan posisi tegak. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai dan tersapu tiupan angin, sehingga membuatnya terlihat bak bidadari turun dari khayangan.

Pada slide terakhir, Pevita Pearce tampak lebih menegakkan wajah cantiknya ke atas. Tangan kanannya tampak kuat dan kokoh memegang salah satu kakinya yang masih disilang ke depan. Dia pun tak lupa untuk memanfaatkan tangan kirinya untuk berpose memegang area pinggulnya. Dalam slide terakhir itu, tampilan make up nudenya terlihat flawless dengan pantulan warna lipstick yang sedikit glossy. Potret dramatis nan seksi Pevita Pearce itu pun lantas mendapat beragam komentar dari nitizen. “She’s hot😍🔥,” ujar @tar****** “She’s HOT 😍🔥,” ujar @ssa**** “Hot🔥,” ujar @din****** “Hotty,” ujar @di**** “Omg gerah😍,” ujar @al*****