SELEBGRAM Anastasya Khosasih mencuri perhatian netizen di Instagram. Bagaimana tidak, Anastasya Khosasih berpose seksi di atas ranjang yang bikin mata pria tak berkedip.

Dalam foto tersebut, perempuan yang akrab disapa Tasya itu mengenakan dress mini warna hitam. Berpose tengkurap dengan rambut panjang yan digerai ke belakang membuat 'aset' Tasya terekspos.

Penampilan perempuan berusia 21 tahun itu pun menjadi terlihat begitu seksi. Belum lagi Tasya memang memiliki body aduhai yang membuatnya sulit lepas dari imej seksi.

Selain itu, Tasya berpose memegang dagu dengan jari tengah di bibir. Tak hanya manis, posenya jadi memberi kesan menggoda.

Tak hanya seksi, Tasya juga terlihat cantik makeup tipis pada bagian mata, pipi dan bibirnya yang kemerahan. Sementara, seutai kalung yang menjuntai hingga ke dada mempermanis penampilannya.

BACA JUGA : Potret Terbaru Anastasya Khosasih Pakai Crop Top Seksi, Pose Melet Bikin Gemas!

BACA JUGA : Outfit Cewek Bumi ala Anastasya Khosasih, Gemas Pakai Dress Mini!

Unggahan foto Anastasya Khosasih berpose di ranjang inipun langsung diserbu komentar dari netizen. Hampir sebagian besar dari netizen gagal fokus melihat penampilan seksinya.

"Damn girl, 🔥🔥🔥," kata @luckyfp***

"CANTIK BANGEEEETTTTT❤️ MLEYOTTT AKU KAAK🙂," tutur @parisbara***

"The pose😍😍😍 You do it sooo good❤️," ujar @justhavefun_life***

"gokil 🔥🔥🔥," celetuk @zakymot***

"Semakin menjadi jadi👀," kata @sndynrds***

"Bodinya bagus banget," sambung @ervin_viene***

"Montok," timpal @gbhaskor***

(hel)