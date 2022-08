KIKY Saputri merupakan seorang komika yang dikenal dengan roastingannya yang menimbulkan gelak tawa. Tak hanya itu, dia juga melebarkan sayap sebagai seorang pemain film hingga presenter.

Baru-baru ini, Kiky terlihat anggun dalam balutan kebaya saat menjadi pembawa acara di sebuah acara peluncuran film berjudul Before, Now, and Then - Nana. Dalam momen itu, Kiky mengenakan kebaya Jawa modern berwarna krem yang dipadu padankan dengan kain batik.

Tak hanya itu, dia juga menggunakan tatanan rambut sanggul modern dan makeup yang tebal sehingga penampilannya begitu manglingi.

Rupanya, kebaya yang Kiky Saputri gunakan itu memiliki kisah haru dibaliknya. Kebaya itu yang seharusnya dia gunakan saat momen lamaran. Namun sayang, hubungannya dengan sang kekasih kandas di tengah jalan.

“Satu tahun lalu, harusnya kebaya ini saya kenakan untuk acara lamaran saya. Tapi Tuhan merancangnya untuk acara lain, sehingga bisa saya gunakan tahun ini tapi bukan sebagai seseorang yang dilamar, melainkan sebagai pembawa acara,” tulisnya dalam keterangan foto yang MNC Portal rangkum dari lama Instagram pribadinya, Senin (22/8/2022).

Kendati tak digunakan di hari bahagianya, namun bagi Kiky kebaya tersebut tetap spesial karena digunakan di acara yang spesial juga.

"Kebaya ini tetap menjadi spesial karena bisa menjadi bagian dari acara peluncuran film “Before, Now, and Then - Nana” di @primevideoid bersama para cast, sutdradara, produser dan semua yang terlibat di film ini. Terimakasih @berkatkebaya masih menyimpannya untuk saya pakai,” terangnya.

Postingan itu pun mendapat banyak komentar dari netizen yang memuji penampilannya.

“Masya Allah Kak Kiky, cantik pake banget kalau kalem gitu,” kata atmxxx.

“Kalem mode on,” ucap uhhxxx.

“Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih baik yah,” ucap edhxxx.

“Apapun itu tetap yang terbaik buat teteh, sehat terus dan lancar rezekinya,” ucap heyxxx.

