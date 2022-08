PEGOLF cantik Anna Nordqvist memang segudang prestasi. Dia telah memenangkan tiga kejuaraan utama, Kejuaraan LPGA 2009, Kejuaraan Evian 2017, dan British Open 2021 Wanita.

Menariknya, Anna Nordqvist adalah satu-satunya wanita non-Amerika yang memenangkan kejuaraan besar dalam tiga dekade yang berbeda (2000-an, 2010-an dan 2020-an). Belum lama ini, dia pun memenangkan Big Green Egg Open 2022 di Belanda.

Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Anna Nordqvist juga ikut mencuri perhatian publik. Sederet potretnya di Instagram pun kerap dibanjiri pujian netizen. Berikut 6 potret Anna Nordqvist, sebagaimana dirangkum dari @a_nordqvist.

Beautiful smile

Pegolf cantik Anna Nordqvist memiliki senyum manis nan memesona. Itu membuat auranya begitu terpancar, meski dalam balutan outfit yang sederhana. Lihat saja potretnya yang satu ini.

Anna yang mengenakan baju lengan panjang asimetris pink dan legging hitam tetap terlihat menawan dalam kesederhanaanya. Sambil berpose dengan latar gambar sayap yang lebar, Anna Nordqvist sukses bikin pria terpana. "So beautiful!" tulis eliz****.

Stunning dress

Kali ini Anna Nordqvist tampil anggun dalam balutan dress silver bermotif cantik yang elegan. Aksen jubah yang menjuntai manja itu membuat penampilannya semakin memukau. Ya, meski tanpa pulasan mencolok, penampilan Anna ini tetap saja menyita perhatian publik. "Amazing, it looks like coming from Game of Thrones!" tulis gus****.

Floral dress Bermain golf dengan pemandangan laut dan langit senja, Anna Nordqvist memilih tampil anggun dalam balutan dress floral yang didominasi bunga-bunga pink. Untuk alas kakinya tetap sporty, mengenakan sneakers putih. Sementara rambutnya dikuncir rapi model ponytail bergaya praktis, namun tetap manis di wajahnya. Sambil memegang tongkat golf-nya, Anna Nordqvist tampak begitu cantik! Black outfit Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Anna Nordqvist memancarkan pesonanya dalam balutan sporty outfit serba hitam. Wajahnya pun dirias cantik dengan bulu mata lentik serta alis yang on fleek agar lebih maksimal. Wajah serius dengan tatapan tajam ini justru bikin para pria terhipnotis melihatnya. Dari segala sisi dan berbagai pose, Anna Nordqvist memang tak pernah gagal mencuri hati netizen! Sabrina dress Kalau ini potret Anna Nordqvist liburan manja di Singapura. Dia tampil feminin mengenakan sabrina dress hitam ketat yang terkesan seksi, namun tak berlebihan. Rambutnya yang dikuncir pun membuat kulit tanning serta bahu mulusnya terpampang nyata di kamera. Memaksimalkan gayanya, Anna Nordqvist berdandan cantik dengan makeup flawless look yang natural. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Anna tampak cantik maksimal. Apalagi pipi chubby-nya ikut mengembang. Benar-benar menggemaskan! Pose candid Pegolf cantik Anna Nordqvist kali ini berpose candid sambil membaca buku di perpustakaan. Soal outfit simpel saja, dia memakai kaus putih serta jaket hitam dan celana pendek berwarna senada. Alas kaki yang dipakai pun terkesan simpel dengan sneakers putihnya. Dengan pose candid seperti ini, Anna justru tampak begitu cute!