AUSTRALIA memiliki banyak negara bagian yang memiliki beragam wisata dan kuliner. Salah satu negara bagian yang menarik untuk dikunjungi adalah Perth, yang terletak di Western Australia.

Perth memiliki wisata yang memanjakan mata dan perut Anda untuk short getaway seperti long weekend atau liburan sekolah. Hanya dengan 4,5 jam penerbangan langsung, Anda akan tiba di metropolitan di Australia yang kaya akan keindahan alam, pilihan dining yang penuh kesan, serta berbagai petualangan untuk Anda nikmati bersama keluarga atau teman.

Inilah beberapa tempat makan pilihan HighEnd untuk melengkapi kenikmatan kunjungan Anda selama di Perth dan sekitarnya, seperti dilansir dari Highend.

Duck Duck Bruce, Fremantle

Café ini menghadirkan berbagai sajian yang sehat juga berbagai comfort food dengan nama-nama lucu yang berasal dari plesetan lagu atau frasa popular lainnya, seperti halnya nama café ini sendiri yang merupakan plesetan dari ‘Duck Duck Goose’.

Ada menu seperti Rhubarbra Streisand (stewed rhubarb & strawberries, maple granola, pomegranate, pistachios, cardamom coconut whip), Beauty and the Beet (masoor dal hummus, sri lankan sticky beetroot, baby spinach, mung bean sprouts, fresh green apple, curry leaf and cashew pangrattato) dan Auber Jean is Not My Lover (crispy potato straws, spinach, almonds, goan eggplant, roti, coconut sambal, eggs, pickled chilli, cumin raita).

Salah satu menu sarapan mereka yang paling direkomendasi adalah Orange is the New Stack (vanilla pancake stack, burnt orange curd, toasted almonds, poppyseed cheesecake whip, gingerbread crumb) yang tak hanya lezat namun juga cantik. Café ini cukup popular di akhir pekan sebagai tempat berkumpul untuk brunch di akhir pekan, seperti yang terlihat dari berbagai meja yang sudah dibooking dari pagi hari.

Old Young’s Kitchen, Swan Valley

Terkenal dengan tanahnya yang subur dan hasil panen segar yang melimpah, wilayah Swan Valley yang berjarak hanya sekitar 25 menit dari Perth City merupakan surganya pencinta makanan dan penikmat anggur. Swan Valley juga dikenal sebagai tuan rumah dari berbagai wineries, breweries and distilleries papan atas Australia.

Old Young’s Kitchen merupakan tempat makan rustic yang mengusung kesempurnaan fine dining, dengan suasana yang santai. Selain makanan yang berkualitas tinggi dengan citarasa yang berkelas, Old Young’s adalah tempat yang sempurnya untuk mencicipi berbagai hand-crafted spirits dari Old Young’s Distillery, termasuk gin mereka yang telah memenangkan penghargaan.

Mulailah santap siang anda dengan buah zaitun segar, dan juga sourdough yang dioles dengan koji butter. Jangan lewatkan scallop crudo, pumpkin gnocci, juga botanical smoked risotto. Bagi yang berjiwa petualang, dapat juga mencicipi kangaroo tartare atau crocodile chorizo.

Emily Taylor, Fremantle Jika anda menghabiskan weekend di Fremantle, ada 2 tempat yang sangat direkomendasikan untuk disambangi. Yang pertama adalah Fremantle Market (yang buka hanya hari Jumat sampai Minggu), dan satunya lagi adalah Emily Taylor, yang terletak di belakang Warder’s Hotel. Walau bar ini buka setiap hari, setiap Sabtu dan Minggu Emily Taylor mengadakan brunch istimewa yaitu Yum Bruch, yang berupa specialty dumplings yang secara istimewa disiapkan oleh Chef, dan berbagai minuman. Di malam hari, Emily Taylor menjadi bar yang semarak, dengan area makan outdoor yang cukup luas. Makanan andalannya termasuk roast duck, bao, aromatic fish with fresh herbs. Emily Taylor merupakan nama kapal dari Inggris yang singgah ke Asia untuk mengambil berbagai komoditas berharga, sebelum melanjutkan pelayarannya ke Fremantle. Seperti nama kapal tersebut, restoran Emily Taylor menghadirkan sentuhan Asia yang kaya, penuh warna, dipadukan dengan warisan colonial Fremantle. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.