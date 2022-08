PESONA Angel Karamoy seperti tak luntur di usia 35 tahun. Justru penampilan ibu dua orang anak ini semakin cantik dan seksi.

Seperti penampilan Angel Karamoy pada unggahan terbaru di Instagram pribadinya, @realangelkaramoy. Janda cantik tersebut terlihat memesona dalam balutan dress mini model tali tipis.

Rambut panjangnya dikuncir ke belakang sehingga bahu mulusnya terpampang jelas di kamera. Kulit mulus seolah menegaskan pesona Angel Karamoy yang kian tak terbantahkan.

Selain itu, Angel Karamoy kali ini juga memakai bandana yang mempermanis penampilannya. Tampilannya semakin terlihat awet muda, tak terlihat seperti ibu dari dua orang anak.

BACA JUGA :Â Angel Karamoy Tampil Seksi Pamer Body Goals, Netizen: Maria Vania Kalah Ini

Belum lagi, Angel Karamoy terbilang menjaga bentuk tubuhnya agar tetap ideal. Body goals membuat hot mom satu ini nyaris selalu terlihat seksi, termasuk dengan dress tipis seperti ini.

BACA JUGA :Â Angel Karamoy Pamer Body Seksi Berbalut Swimsuit, Netizen: Real Janda Rasa Perawan!

Penampilan Angel Karamoy sukses memesona netizen yang hampir sebagian besar kalangan kaum Adam. Penampilan janda cantik satu ini sukses bikin netizen full senyum!

"You're like an angel...😍😍😍," ujar @andre.w.kri***

"Woww dh ky bidadari dr jembatan pasar pagi 😂😂😂😂😂🙏✌️👍," celetuk @caturpramo***

"Cantik banget bikin kesengsem," sambung @irwan281***

"Love your body it's my favorite ❤️❤️❤️❤️😘😘😘," kata @ghil_f***

"Real janda muda rasa perawan @realangelkaramoy," tutur @rifqifauz***

(hel)