INDONESIAN Fashion Chamber (IFC) kembali memboyong beberapa desainer binaannya untuk menggelar fashion show di Paris. Jika sebelumnya kegiatan ini diberi nama LA MODE Sur La Seine à Paris, kini berubah nama menjadi Front Row.

National Chairman Indonesian Fashion Chamber Ali Charisma punya alasan di balik perubahan nama tersebut. Menurutnya, dengan nama baru ini diharapkan koleksi Indonesia bisa dibawa lebih banyak ke negara-negara lain, tak hanya Paris.

"Jadi, dengan nama baru ini kegiatan kami tak hanya ditargetkan digelar di kapal pesiar yang menyusuri Sungai Seine di Paris, melainkan dapat diselenggarakan juga di tempat dan kota lain demi memperluas jangkauan pasar, terutama pasar Eropa," kata Ali dalam konferensi pers Front Row Paris di The Westin Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Front Row sendiri merupakan program berkelanjutan The Fashion Journey IFC dengan tujuan memperkenalkan potensi desainer Indonesia yang telah siap memasuki pasar global, antara lain Eropa yang memiliki pengaruh besar terhadap industri fashion dunia.

Nah, di tahun ini, tepatnya pada 29 Agustus hingga 5 September 2022, Front Row Paris akan menjadi medium bagi desainer Indonesia semakin dikenal di pasar Eropa. Tak hanya di Paris, tapi rombongan desainer akan melakukan fashion tour ke Kota Brusel dan Amsterdam.

Kegiatannya juga bukan hanya fashion show, tapi diketahui ada business matching, dan pop up store yang kesemuanya diselenggarakan di Paris, Perancis.

Ada 17 desainer dan jenama Indonesia yang akan unjuk karya di event ini. Mereka antara lain, Ali Charisma, Deden Siswanto, Lisa Fitria, Lenny Agustin, NY by Novita Yunus, Rose.Ma.Lina x Sofie, Phillip Iswardono, dan Roemah Kebaya Vielga.

Kemudian, ada LAELYIND, Putri Anjani by Prana Living, BBPPMV BISPAR x SMKN 3 Malang, Nura Boutique by Oewi Wahyono, Nina Nugroho, Mida Gita Fitria, Hikmat Fashion, ISWI Fashion Academy, dan Tenun Gaya by Wignyo.

Seluruh partisipan tersebut akan menampilkan koleksi busana konvensional hingga busana muslim dengan keragaman konten lokal sesuai tren global, dan menerapkan konsep sustainable fashion yang sedang menjadi perhatian fashion dunia.

Di sisi lain, Pixy selaku Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mengapresiasi sekali adanya acara Front Row Paris.

"Ini bentuk nyata bagaimana Indonesia bangkit, dalam hal ini bidang fashion yang memang salah satu lini terkuat di Indonesia. Semoga dari acara ini fashion Indonesia semakin dikenal di dunia, sehingga kita bangkit bersama," terang Pixy.