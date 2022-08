KOMENTAR-komentar netizen di linimasa sosial media, ternyata juga berdampak pada kepercayaan diri dari seorang Vidi Aldiano.

Hal ini berawal dari imej dirinya sebagai ‘duta persahabatan’ Indonesia, karena selama ini Vidi dianggap punya circle pertemanan yang sangat luas hingga hampir selalu muncul dalam setiap acara spesial para artis.

Contohnya yang terbaru, Vidi tak ketinggalan hadir di momen lamaran Jessica Mila dan Yakub, bahkan juga momen pertunangan Valencia Tanoesoedibjo bersama Kevin Sanjaya beberapa waktu lalu.

Vidi mengakui ia sempat merasa insecure, cemas menghadapi reaksi dari para netizen yang melihat kehadiran dirinya di banyak acara.

"Takutnya ketika ada acara ngepost, entar dibilangnya 'Vidi lagi, Vidi lagi', padahal kan memang sahabat gue. Awalnya malah insecure digituin," kata Vidi ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2022).

Sang pelantun 'Status Palsu' ini pun tak mengerti mengapa kemunculannya di banyak acara spesial artis-artis atau tokoh terkenal di Indonesia, jadi topik perbincangan hangat. Ia sering menjumpai komentar netizen serupa yang menyinggung kehadirannya di suatu acara.

"Aku enggak tahu kenapa ramai gitu loh? Komennya tuh sekarang 'Yah Vidi lagi'," curhatnya.

Bahkan ketika dia manggung di Istana Negara Jakarta dalam rangka HUT RI ke-77 baru-baru ini. Netizen sampai berkomentar, kalau sekarang persahabatan Vidi meluas hingga ke ranah pejabat publik.

"Bahkan ketika aku di Istana Negara, 'gila Vidi sekarang temenannya sama yang di Istana Negara'. Saya bilang, 'saya penyanyi, bukan temenan sama Pak Jokowi," papar Vidi.

Mengenai intensitas dirinya yang sering muncul di acara para artis, Vidi memberikan penjelasan kalau itu hanyalah kebetulan. Sebab, para sahabatnya memang menggelar acara spesial dalam waktu yang berdekatan.

"Karena temen-temen deket gue, kebetulan tahun ini banyak yang punya momen besar, dan kebetulan aku dekat sama mereka," kata Vidi.

Vidi merasa di lingkup sosial industri hiburan, memungkinkan para seniman memang saling mengenal sehingga punya pertemanan yang luas. Ia pun tak pernah memilih-milih dalam menjalin relasi.

"Aku rasa semua di entertainment, aku enggak tahu ya, kayaknya emang we know everyone (kita kenal semua orang) dan aku memang orangnya untuk relasi engggak milih milih orang, tapi kalau yang dekat aku milih," pungkas Vidi.

BACA JUGA:Kakek di Sragen Viral, Pakai Baju Lusuh Bawa Uang Sekarung Beli Mobil Cash!

BACA JUGA:Hotman Paris Tanggapi Video Viral Petugas SPBU Mirip Dirinya