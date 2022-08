Jakarta- Kita semua tahu setiap daerah memiliki keistimewaan dan ciri khas tersendiri dalam penyajian suatu makanan, umumnya didasari oleh selera dan kebiasaan masyarakat setempat serta bahan-bahan yang tumbuh subur pada daerah tersebut.

Maka dari itu, melalui kekayaan rempah-rempahnya yang tersebar, tentu tidak heran apabila Indonesia dijuluki sebagai sebagai The Emerald of the Equator atau Zamrud Khatulistiwa. Dalam rangkaian kampanye Shopee 9.9 Super Shopping Day, pengguna dapat merasakan berbagai cita rasa kuliner melalui ragam pilihan produk pada kategori Makanan dan Minuman di 9.9 Supermarket & Beauty Day, sambil menikmati penawaran menarik, yakni spesial Diskon s/d 90% yang akan berlangsung pada 29 Agustus 2022.

Baik dari ujung Barat hingga Timur Indonesia selalu ada rasa unik yang menjadikan Indonesia kaya akan destinasi kulinernya, maka sangat disayangkan jika kemeriahan 9.9 Supermarket & Beauty Day terlewatkan begitu saja. Untuk itu hidangan Nusantara apa saja yang dapat dijadikan inspirasi sebagai kudapan untuk keluarga dirumah? Simak penjelasan berikut ini;

1. Yuk coba, masakan ala Sumatera siap saji persembahan dari GAGA

Ternyata ada cara mudah nan praktis untuk menikmati semangkuk rendang atau kudapan khas Sumatera lainnya. Cukup dihangatkan beberapa menit, sajian rendang sebagai makan siang keluarga sudah siap di santap. Tak perlu khawatir harus belajar teknik memasak makanan khas Sumatera, ataupun harus pergi jauh bertandang ke Pulau di Barat Indonesia, bahkan mencari restoran otentiknya.

Berbagai produk ready to eat dari GAGA Official Shop, mulai dari GAGA Beef Rendang, GAGA Ketupat Sate Padang, GAGA Ketupat Kari Ayam, GAGA Ketupat Opor Ayam, dan GAGA Bubur Ketan Hitam, hingga GAGA Sarden Balado siap menjadi solusinya. Menikmati rasa orisinal dari racikan otentik Nusantara yang dipersembahkan oleh GAGA ini sukses mengangkat masakan tradisional menjadi sebuah pengalaman kuliner praktis dan tak terlupakan bagi pecinta makanan. Sebagai bagian dari kemeriahan Shopee 9.9 Super Shopping Day, GAGA secara eksklusif juga akan meluncurkan varian Mie GAGA 100 Extra Pedas Goreng Habanero dam spesial diskon hingga 50% sepanjang kampanye.

2. Rasakan sensasi masakan praktis khasnya Pulau Jawa dengan Kimbo

Bagi penyuka kuliner khas Pulau Jawa, beberapa produk makanan Kimbo Official Shop menghadirkan sensasi masakan lebih praktis dari rumah. Produk siap saji Kimbo Kitchen Semur khas Jawa Barat sudah dilengkapi olahan daging dan kentang rebus berbumbu manis, siap disuguhkan bersama nasi hangat sebagai perpaduan santap siang yang menggiurkan.

Kemudian, ada pula Kimbo Kitchen Bubur Ayam, Kimbo Sosis Otak-Otak dan Kimbo Bakso yang cocok sebagai menu untuk sarapan maupun santap siang. Jangan sampai lewatkan sejumlah penawaran menarik Kimbo selama kampanye berlangsung, mulai dari diskon hingga 50% + voucher diskon 20%, serta gratis satu produk Kimbo Sambal Matah khusus untuk pembelian Kimbo triple pack.

3. Makan seafood pinggir pantai rasa Pulau Bali bisa dikreasikan oleh Heinz ABC

Berpelesir ke Pulau Bali, selalu saja ada kejutan rasa dan imersi berbeda di setiap destinasi kulinernya. Apalagi pesona kekayaan laut dan pantainya membuat kuliner seafood segar senantiasa menjadi salah satu alasan untuk kembali ke pulau ini.

Berkreasi dengan ABC Kecap Manis Rasa Seafood sambil memadukannya dengan ABC Saus Sambal, dan bumbu lainnya persembahan Heinz ABC Official Shop, menghasilkan rasa gurih manis pedas yang seolah menjawab kerinduan makan seafood pinggir pantai! Selain itu, ada juga varian ABC Kecap Manis Daging Asap, Saus Tiram, dan Sambal Nusantara yang sepanjang kampanye akan menghadirkan diskon hingga 50% ditambah free gift pada pembelian produk tertentu. Yuk, saatnya melepas rindu berwisata ke pulau Bali melalui kreasi masakan penggugah selera.

4. Pelepas dahaga, kreasi Es Pisang Ijo bersama Marjan

Nikmatnya semangkuk Es Pisang ijo dan Pallu Butung, kerap menjadi opsi pelepas dahaga saat udara panas dan untuk berbuka puasa. Minuman khas yang berasal dari Sulawesi, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan ini justru menjadi populer karena keunikan rasa sirup yang bercampur es, bubur sumsum dan santan. Nah yang perlu di ingat, pemilihan sirup lezat adalah salah satu kunci penentu dalam cita rasa.

Jika bingung memilih sirup mana yang digunakan, Marjan Boudoin Syrup Cocopandan dari Marjan Official sangat rekomendasi untuk dicoba. Perpaduan manisnya kelapa dan aroma daun pandan dalam semangkuk Es Pisang Ijo, kesempurnaan dalam kombinasi rasa yang menyegarkan. Semakin nikmat berkreasi dengan varian Boudoin Syrup Marjan lainnya, hingga 11 September nanti akan ada promo khusus berupa diskon hingga 50% dan juga berhadiah Maestro Oyster Sauce.

Head of Electronics & FMCG Shopee Indonesia Putri Lukman, mengatakan,ragam Kuliner Nusantara merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Setiap daerah memiliki makanan khas serta cita rasa nya masing-masing yang dihadirkan oleh olahan bumbu serta rempah. Hal ini menjadi daya tarik Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata kuliner.

โ€œDalam rangkaian kemeriahan kampanye 9.9 Super Shopping Day, Shopee berupaya untuk menghadirkan kehangatan kudapan nusantara dengan kemudahan serta cara baru yang praktis. Kami berharap ragam pilihan produk yang membawa berbagai makanan khas tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi dapat memberikan inspirasi varian kuliner serta menjawab kerinduan rasa masakan kampung halaman,โ€ ujarnya.

Setelah berkeliling menjelajahi kuliner Nusantara bersama Shopee 9.9 Super Shopping Day, satu hal yang jelas, setiap produk menawarkan kelezatan hidangan yang pastinya akan membawa warisan kuliner Indonesia lebih dikenal dan menambah eksplorasi rasa masakan khas Nusantara. Jadi, Apakah sudah siap mencoba? Simak kejutan dan informasi lebih lanjut di https://shopee.co.id/9-9.

(FDA)