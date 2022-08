XAVIERA Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari Pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang content creator. Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube Channel miliknya.

Xaviera Putri juga seorang mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus nomor 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. Remaja kelahiran tahun 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Pada video yang diunggah tanggal 16 Agustus 2022, Xaviera membagikan video tutorial dan juga penjelasan mengenai perbedaan make up kampus Korean style dan make up kampus Indonesian style. Menurut Xaviera, hasil dari make up Korean style lebih glowy, sedangkan hasil dari makeup Indonesian style lebih berada di antara western dan korean dengan hasil yang semi matte/matte.

Pada makeup tutorial yang pertama, Xaviera menunjukkan gaya makeup sehari-hari yang merujuk pada Korean style. Dimulai dari penggunaan skin care seperti sunscreen, Xaviera lanjut menggunakan cushion dengan finish glow dengan shade yang sesuai dengan warna kulit. Dilanjutkan dengan penggunaan blush on menggunakan brush di area pipi, dagu, dan dahi.

Setelah itu lanjut ke makeup mata dengan menggunakan eye shadow di area kelopak mata. Warna shade bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Lanjut menggunakan lipstik dengan warna natural seperti dusty rose. Berikutnya, Xaviera menggunakan eye shadow untuk membuat shading di area hidung, dan bawah dagu.

Kembali lagi ke area mata, Xaviera mulai merapikan alisnya, dilanjutkan dengan penggunaan maskara dan eyeliner.

Lanjut ke tutorial kedua dengan make up Indonesian style, Xaviera memulainya dengan menggunakan foundation dengan finish matte menggunakan puff, dilanjutkan dengan penggunaan loose powder yang juga memiliki finish matte. Berdasarkan rekomendasi dari temannya di Indonesia, Xaviera melanjutkan make up dengan menggambar alis menggunakan pensil alis hingga rapi.

Lanjut ke makeup mata, Xaviera menggunakan shade dengan warna coklat agar lebih natural. Dilanjutkan dengan penggunaan eyeliner yang lebih panjang dari make up korean style. Setelah itu, Xaviera lanjut menggunakan lip tint berwarna merah dengan metode ombre. Hasil finish makeup yang matte dan glowy menjadi 2 hal dasar yang membedakan antara make up Korean dan Indonesian style. Selain itu, alis yang harus digambar rapi menggunakan pensil alis pada make up Indonesia style juga menjadi salah satu perbedaan yang jelas dibandingkan dengan Korean style yang hanya merapikan alis tanpa digambar. Buat yang penasaran dengan hasil make up kampus Indonesian dan Korean style Xaviera, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Xaviera Putri, ya.