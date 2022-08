SEBAGAI seorang selebriti, pasti kehidupannya tak lepas dari sorotan publik. Tidak hanya mengenai kariernya di industri hiburan, tapi juga kehidupan pribadinya.

Hal yang tak kalah menarik adalah sosok istri dan juga anak-anak mereka yang menarik untuk dikulik. Sebut saja komedian Tanah Air, meski memiliki wajah pas-pasan namun mereka memiliki anak dengan wajah yang cantik. Tak heran bila parasnya kerap mencuri perhatian.

Bahkan beberapa anak dari komedian Tanah Air ini juga mengikuti jejak sang ayah sebagai artis. Lantas siapa saja yah anak komedian yang jadi artis top? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Rabu (24/8/2022).

1. Sule Sutisna

Dari pernikahannya dengan Lina Jubaedah, Sule dikaruniai empat orang anak. Salah satunya adalah Putri Delina. Memiliki paras yang cantik, Putri Delina juga ikut terjun ke dunia hiburan. Dia aktif sebagai YouTuber. Selain itu, dia juga kerap terlibat dalam pemotretan.

Selanjutnya ada Amanda Caesa yang merupakan anak dari Parto Patrio. Wajahnya kerap wara wiri di berbagai acara program televisi. Dia juga pernah membintangi web series berjudul My Sexy Pretty Daddy.

Selain itu, Amanda juga terjun ke dunia tarik suara dengan merilis single perdananya berjudul “Even If You aren’t There for Me”. Menariknya, lirik ditulis sendiri oleh Amanda.

Selain itu, ada juga Nayla Ayu yang merupakan anak dari Eko Patrio. Dia terjun ke dunia hiburan sebagai penyanyi. Nayla telah merilis debut single pada 2020 silam. Sebelumnya dia sempat dibuatkan lagu berjudul “Salahkah Aku” oleh Betrand Peto dan menjadi viral di media sosial.

(hel)