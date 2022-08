BUKAN hanya satu, tapi langsung enam desainer Indonesia siap unjuk gigi di ajang salah satu pekan mode bergengsi di dunia, New York Fashion Week (NYFW): The Shows S/S 2023.

Menariknya, enam desainer Indonesia yang akan tampil di New York Fashion Week : The Shows S/S 2023 untuk koleksi musim 2023 nanti semuanya akan menonjolkan keindahan lima pulau di Indonesia.

Enam desainer tersebut adalah Coreta Louise dengan wastra dari Sulawesi Utara, Heaven Lights menonjolkan keindahan Tanah Papua, lalu ada Alleira Carys Cares X Amero Jewellery X Syu Shu by Vicky Shu yang menghadirkan koleksi bermotif nuansa khas Bali, kemudian ada brand Spous by Priyo Oktaviano yang juga menampilkan keindahan Bali lewat tenun endek.

Dua desainer terakhir lainnya adalah Kimberly Tandra dengan brand Suedeson yang terinspirasi dari percampuran leluhurnya yang merupakan gabungan antara Jawa Timur dengan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat, dan desainer Vivi Zubedi yang kali ini berkolaborasi dengan Dekranasda Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dari pantauan MNC Portal di trunk show Indonesia Now Road to New York Fashion Week Spring Summer 2023 yang dihelat di Hutan Kota Plataran GBK Jakarta, semua koleksi menampilkan ciri khas sang desainer masing-masing.

Namun, satu benang merah yang bisa dilihat adalah wastra Nusantara bisa diolah sedemikian rupa sehingga terlihat lebih global karena 'International look'.

(Foto: MPI/Faisal Rahman)

Hal ini yang memang coba diperlihatkan para desainer di New York Fashion Week 2023 nanti pada 11 September 2022 di Springs Studios, New York. Bahkan, 10 koleksi dari masing-masing desainer ini berhasil meng-highlight wastra Nusantara dengan sangat elok. Misalnya saja koleksi Dekranasda Banjarbaru X Vivi Zubedi yang mana menghadirkan keindahan kain Sasirangan khas Banjarbaru dipadukan dengan material katun polos yang indah. Permainan aksesori juga diperlihatkan dengan cukup apik dan sangat kekinian. Tak kalah menarik perhatian adalah koleksi dari Spous by Priyo Oktaviano. Sang desainer berhasil mengolah kain tenun endek Bali menjadi item fashion yang sangat young dan dinamis. Permainan warna neon menjadi kekuatan utama dari koleksi bertema Childhood tersebut. (Foto: MPI/Faisal Rahman) Apa yang dilakukan Indonesia Now dengan membawa enam brand asli Indonesia ke runway New York Fashion Week 2023 disambut baik oleh Ayu Heni Rosan, Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. "Peluang desainer Indonesia masuk ke pasar dunia, termasuk Amerika Serikat, sangat terbuka lebar. Ekspor Indonesia ke AS terutama produk tekstil pun terus meningkat dan saat ini AS merupakan mitra dagang terbesar kedua setelah China," terang Ayu Rosan. Ia pun meyakini bahwa dengan strategi pemasaran yang tepat pastinya karya dan produk Indonesia dapat menembus pasar AS. "Apalagi saat ini kualitas produk tekstil Tanah Air sudah sesuai dengan selera pasar Amerika Serikat," pungkas Ayu singkat.