MESKI sudah berusaha memasak nasi sesuai kebutuhan, namun tak jarang orang-orang yang menyisakan nasi keesokan harinya karena tidak habis dikonsumsi di hari itu. Umumnya, ini disebut sebagai nasi kemarin.

Namun, mungkin Anda ragu apakah mengonsumsi nasi kemarin itu terbilang aman? Untuk mengetahui hal tersebut, berikut adalah ciri-ciri nasi yang masih layak dimakan.

Aroma normal

Biasanya nasi yang disimpan dan masih baik memiliki aroma normal seperti sebelumnya, dan masih layak untuk dikonsumsi. Tetapi, jika nasi yang sudah memiliki aroma yang kurang sedap sebaiknya tidak dikonsumsi lagi.

Tidak berlendir atau lengket

Selain dari aromanya, Anda juga dapat mengenali ciri-ciri nasi basi dari teksturnya. Nasi yang baik biasanya mengembang dan pulen. Sementara nasi basi bisa terasa berlendir atau lengket dan memiliki banyak cairan. Jika nasi yang disimpan berlendir atau lengket, itu adalah tanda awal menuju kondisi rusak.

Tidak mengeras atau kering

Ciri-ciri nasi basi bukan hanya berlendir dan lengket saja. Sebaliknya, jika nasi menjadi keras dan kering juga menjadi petunjuk bahwa nasi sudah tidak layak lagi dikonsumsi. Jika nasi disimpan terlalu lama di lemari pendingin atau diluar ruangan, nasi bisa menjadi keras atau mengering. Nasi yang sudah mengering dan terlalu keras tidak disarankan untuk dikonsumsi lagi.

