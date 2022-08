MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir beberapa hari lalu membagikan video di TikTok, memperlihatkan bagaimana kedekatannya dengan sang putri, Magisha Afryea Thohir atau biasa disapa Alia. Di momen itu, sang putri membocorkan kelakuan ayahnya kalau lagi di rumah.

Berdasar pengakuan Alia di video tersebut, Erick Thohir adalah sosok ayah yang sangat lembut tapi juga tegas. Itu tergambar dari kebiasaannya yang suka datang ke kamar Alia lalu memeluknya.

"Daddy pasti peluk Alia sebelum tidur. Itu hal yang bikin aku nyaman," kata Alia di video TikTo yang dibagikan 4 hari lalu, dikutip MNC Portal, Kamis (25/8/2022).

Seperti yang sudah dijelaskan di awal, meski Erick Thohir itu sosok ayah yang lembut, tapi juga tegas di beberapa momen. "Ya, daddy tegas. Sudah pasti selalu tegas," kataya.

Di sisi lain, Alia membocorkan kalau ayahnya itu suka 'nge-jokes'. Itu menjadi sisi playful dari Menteri BUMN tersebut yang ternyata bikin Alia makin sayang ke ayahnya. "(Daddy) tapi kadang masih ada playful side-nya, nge-jokes, yang bikin kami senang kalau lagi spent time bersama," ceritanya lantas tertawa bahagia.

Di video itu pun ada pertanyaan, "Alia mau bilang apa ke daddy yang belum pernah Alia ungkapin?". Mendapat pertanyaan itu, Alia terdiam lama, lalu menjawab "Alia jadi mau nangis." Kemudian dia melanjutkan kalimatnya, "Oh my God, you seeing me cry."

Tak lama kemudian Alia dan ayahnya, Erick Thohir saling berpelukan. Kita bisa lihat bersama bagaimana kedekatan di antara mereka yang sangat kuat, terlebih Erick sempat mengelus kepala putrinya dalam dekapan.

Video ini sengaja dibuat sesaat sebelum Alia melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Jadi, bisa dibilang ini video yang sangat personal untuk Erick Thohir, sekaligus menyentuh hati bagi masyarakat yang melihat. "Sebelum Alia pergi melanjutkan kuliah di AS, kita jujur-jujuran dulu. Semangat selalu, ya, nak di sana. I'm gonna miss you," tulis Erick Thohir di keterangan video Tiktok tersebut yang sudah di-likes lebih dari 74,6 ribu kali. Komen netizen pun banyak yang tersentuh melihat video ini. "Alia pasti bangga banget punya papa seperti Pak Erick Thohir dan Pak Erick Thohir bangga punya Alia sebagai anaknya," komen Okka Abhi*****. "Cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya," kata Amanda **** yang komentarnya direspons Erick Thohir, "She will be my forever." "Bahagia sekali melihat anak perempuan yang disayang ayahnya, sementara aku punya ayah tapi jangankan memeluknya, bertemu pun dia tidak mau. Kadang aku suka iri," curhat yeniwidia***.