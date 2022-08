BISA dibilang karena pandemi Covid-19, hobi olahraga bersepeda santai menjadi tren tersendiri di kalangan masyarakat. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang jadi hobi bersepeda, entah itu sekedar jalan-jalan santai, berolahraga rutin yang serius atau bahkan dijadikan sebagai alat transportasi.

Terlebih, saat ini sudah dibuat jalur sepeda di beberapa ruas jalan-jalan besar, dan bahkan track khusus di moda transportasi umum contohnya di MRT Sehingga, para pesepeda pun dapat memanfaatkannya dengan maksimal.

Nah, berbicara soal sepeda, Element Bike, punya produk yang sangat berkualitas. Apalagi sepeda santai Element Bike ini banyak Jenisnya. Mulai dari sepeda olahraga sampai sepeda buat anak-anak. Penasaran kan? Berikut ulasan enam tipe sepeda santai Element Bike yang bisa didapatkan di AladinMall.

Sepeda Santai Element Bike Banyak Jenisnya, Mau Tahu Apa Saja?





1. Element BMX Black Panther Series 20 Inch: BMX Element Marvel Black Panther Series adalah Sepeda BMX Edisi Marvel Black Panther Series dengan ukuran 20 Inch yang ideal untuk anak usia 7 tahun hingga remaja. Terdapat beberapa warna pilihan yang dapat disesuaikan dengan selera Anda.

2. Element FRC 52 New 2022 - Black: Element FRC 52 New 2022 - Black merupakan sepeda dengan desain yang keren dan modern, cocok digunakan oleh remaja dan dewasa. Dapatkan free helm RG 01 random untuk pembelian di AladinMall by Mister Aladin selama persediaan masih ada.

3. Element Nicks 10 Speed New 2022 - Red: Element Nicks 10 Speed New 2022 merupakan sepeda lipat dari Brand Element Bike dengan ukuran dan desain terbaru. Cocok bagi pengguna remaja dan dewasa. Memiliki beberapa warna pilihan yaitu hitam, navy, dan merah yang dapat disesuaikan dengan selera Anda.

4. Camp Folding Snoke 16 speed - Grey Blue: Camp Folding Snoke 16 speed - Grey Blue merupakan salah satu jenis sepeda yang banyak diminati masyarakat karena terbilang praktis. Sesuai dengan namanya, sepeda ini dapat dilipat sehingga dapat menghemat banyak tempat. Bahkan, dapat dibawa di dalam kendaraan.

Baca Juga: Upaya Berantas IUUF, KKP Jalin Kolaborasi Internasional dengan Negara RPOA dan G20