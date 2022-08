PEGOLF cantik Stephanie Kyriacou berhasil memenangkan laga Big Green Egg Open dengan 2 pukulan dan Australian Ladies Classic Bonville dengan 8 pukulan. Tak hanya itu saja, Kyriacou juga memenangkan turnamen pertama musim Tur Eropa Wanita 2020.

Sebagai amatir pun Kyriacou menorehkan banyak prestasi, memenangkan Amatir Terbuka Port Phillip 2017, Amatir Wanita Victoria Master Amatir Australia 2019 hingga Kejuaraan Amatir Queensland.

Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Stephanie Kyriacou juga ikut mencuri perhatian. Tak jarang dia tampil seksi nan modis di luar lapangan. Berikut 6 potret pegolf cantik Stephanie Kyriacou, sebagaimana dirangkum @steph.kyriacou.

Beautiful in white

Stephanie Kyriacou tampil cantik dalam balutan sleeveless mini dress putih dengan detail pola yang indah. Rambutnya dibiarkan terurai rapi ke belakang, memberi kesan anggun yang manis pada wajahnya.

Tak ketinggalan, wajahnya pun dirias dengan makeup simple look serta lipstik pink cerah. Sambil berpose candid dan tersenyum lebar, Stephanie Kyriacou tampak begitu menawan.

Party born day

Stephanie Kyriacou tampil cantik nan seksi di hari pertambahan usianya. Dia memadukan silk dress hijau yang elegan dengan sneakers putih bergaya kasual. Rambutnya dibiarkan terurai ke belakang, membuat paras cantiknya semakin terpampang.

Agar lebih maksimal, Kyriacou memulas wajahnya dengan makeup simple look serta blush on yang on point. Sambil tersenyum manis memegang wine dan bertolak pinggang, Kyriacou tampak begitu memesona!

Baca Juga: 17 Awak Kapal Ikan Vietnam Non Justisia Dipulangkan

Elegant style Stephanie Kyriacou tampil elegan dalam balutan blazer mini dress putih. Dress pendek dengan kerah rendah yang cukup terbuka ini memberi kesan seksi tersendiri pada penampilannya. Kulit coklatnya yang eksotis pun menambah daya pikat Kyriacou. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Stephanie Kyriacou sukses bikin jantung pria berdebar tak karuan. "This is so so hot stephyyyy," tulis char****. Sexy bikini Bermain ke pantai, Stephanie Kyriacou tampil seksi mengenakan bikini hitam bermotif. Agar tak terlalu sensual, dia menutupi separuh tubuhnya dengan handuk, meski kulit mulusnya tetap saja terlihat. Rambut pirangnya yang basah pun menambah kesan seksi. Dengan pose gigit biskuit sampai memejamkan mata ini, Stephanie Kyriacou tampak menggemaskan! Beautiful smile Stephanie Kyriacou memiliki senyum manis yang memesona. Itu bisa dilihat dalam potretnya yang satu ini. Senyum lebar hingga pipi ikut mengembang membuatnya begitu menawan. Apalagi dengan lirikan mautnya. Stephanie Kyriacou tampil cukup seksi dengan outfit yang kekinian. Dia memakai two piece berupa bra top dan mini skirt putih yang terlihat simpel, namun tetap modis. Ditambah lagi dengan mini bag yang ditentengnya. Sambil berpose menoleh ke belakang dan tersenyum lebar ini, Stephanie Kyriacou sukses bikin pria terpana! Sexy in black Stephanie Kyriacou tampil seksi dalam balutan silk dress hitam bertali spaghetti yang super tipis. Pengambilang angle foto dari samping ini semakin menambah aura seksinya, karena bodinya yang aduhai terpampang nyata di kamera. Apalagi rambutnya yang indah dibiarkan terurai ke belakang. Dengan senyuman manisnya yang lebar, pesona Kyriacou kian terpancar!