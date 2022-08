GAYA busana klasik memang tengah populer kembali, seiring dengan tren di media sosial seperti Instagram dan Tiktok. Nah, salah satu yang kembali populer adalah Blair Waldorf yang klasik, anggun, dan mewah.

Jika tren fashion Y2K yang trendy dan edgy kembali berjaya lagi, gaya berbusana yang satu ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan tidak pernah pergi ke mana-mana. Namun, berkat platform media sosial seperti TikTok, muncul kesadaran bahwa ternyata masih terdapat orang-orang yang tertarik dengan gaya berbusana yang klasik dan anggun, seperti old money aesthetic.

Istilah ‘old money’ ini sebenarnya mengacu pada orang kaya yang mewarisi harta mereka dari garis panjang leluhurnya, dari generasi ke generasi. Mereka adalah tipe orang yang bisa Anda temukan di pertandingan polo atau sedang menikmati champagne di perahu layar pribadinya. Gaya estetika ini kerap dikenal sebagai ‘kemewahan yang tenang’. Ciri khasnya adalah pakaian yang rapi, monokromatik, dan mewah.

Berbeda dengan estetika ‘new money’ yang cenderung lebih berani dan mencolok, gaya old money ini biasanya memakai pakaian desainer ternama yang logonya tidak mencolok, atau bahkan tidak terlihat sama sekali.

Merek yang terkenal dengan gaya pakaian old money adalah Brunello Cucinelli dan Hermès sebab desainnya yang elegan serta lebih menekankan pada kualitas dan keahlian. Sementara merek seperti Louis Vuitton dan Gucci lebih condong ke estetika new money sebab logonya yang mencolok dan berukuran besar.

Perbedaan yang kontras antara estetika old money dan new money ini sebenarnya dapat memicu perdebatan. Beberapa orang menganggap gaya old money itu berkelas dan anggun. Namun, ada juga yang menganggapnya ketinggalan zaman. Mungkin hal ini juga dipengaruhi oleh image keluarga kaya sekarang ini seperti keluarga Kardashian yang menampilkan gaya ‘california rich’.

Baca Juga: 17 Awak Kapal Ikan Vietnam Non Justisia Dipulangkan

Semuanya tentu kembali pada selera dan preferensi. Namun, para penggemar estetika old money ini dapat Anda lihat di TikTok. Para content creator membuat berbagai video yang memperkenalkan estetika old money dengan lagu-lagu Lana Del Rey. Video-video itu menunjukkan mulai dari runway Christian Dior tahun 1993 hingga editorial pesisir Ralph Lauren. Ketika berbicara tentang ikon old money di dunia televisi, tentu Blair Waldorf tidak boleh dilupakan. Kebanyakan orang setuju bahwa karakter dari serial Gossip Girl ini adalah ‘it girl’ dari gaya estetika old money. Bukan hanya Blair Waldorf, orang-orang seperti mantan Ibu Negara Amerika Serikat, Jackie Onassis dan aktris Hollywood, Audrey Hepburn sepenuhnya menampilkan estetika old money melalui pakaian sederhana dan elegan mereka. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.