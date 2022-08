PENAMPILAN Titi DJ di gelaran grand final The Voice All Stars Indonesia 2022 semalam, sukses menghipnotis publik.

Bagaimana tidak, salah satu diva senior Indonesia itu tampil memukau mengenakan gaun spesial hasil rancangannya sendiri.

Dengan bangga, melalui akun Instagram pribadinya, “@ti2dj”, Titi memamerkan gaun indah dan glamornya tersebut. Ibu Stephanie Poetri itu menamai gaunnya sebagai ‘Winner Dress’ atau Gaun Kemenangan.

Dari foto yang diunggah pelantun Sang Dewi tersebut, Titi DJ tampil memukau dalam balutan gaun bling-bling bernuansa pink, kuning, ungu, serta silver yang berkilauan saat terkena cahaya.

Menyempurnakan tampilannya agar lebih eye catching, Titi menambahkan aksen bulu-bulu dramatis dengan warna yang senada di bagian dada sampai lengan.

(Foto: Instagram @ti2dj)

Memaksimalkan gayanya, Titi memakai sepasang high heels model strap heels silver keemasan berkilauan agar terlihat lebih jenjang dan glamor. Tak ketinggalan, wajahnya juga dirias dengan makeup glam look serta lipstik merah merona. Dilengkapi dengan tatanan rambut yang bergelombang, Titi DJ tampak begitu menawan!

Tidak sia-sia, penampilan Titi dengan gaun hasil rancangan pribadinya tersebut, menuai banyak komentar positif dari para netizen.

“Dior mah lewat,” tulis abid****.

“Selalu cantik SANG DEWI,” ujar pedangdut Kristina.

“MAMI TITI ALWAYS STUNNING,” puji shaf****.

“GORGEOUS MOM,” komentar singkat akun og****.

“Cantik banget mba,” kata netizen pemilik akun bernama pas****.

“Selalu out of the box,” tulis dy4****.