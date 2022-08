ISTRI dari aktor Ali Syakieb, Margin Wieheerm, belakangan ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, baru-baru ini ibu satu anak tersebut tampak membagikan video saat dirinya tengah pulang kampung dan membaur dengan warga setempat.

Pemilik nama asli Margin Winaya Hermawan yang memiliki darah Pakistan ini memang memiliki paras yang begitu rupawan. Dengan hidung mancung dan sorot mata tajam, tak ayal para pria hingga Ali Syakieb pun kepincut melihatnya.

Terlebih, Margin cukup terampil soal berbusana dan berdandan. Tak jarang, gaya makeup Margin Wieheerm pun diikuti para penggemar. Penasaran seperti apa? Berikut empat gaya makeup Margin Wieheerm, sebagaimana dikutip dari Instagram @marginw.

No makeup makeup look

Margin Wieheerm tampil cantik paripurna dengan no makeup makeup look. Riasan sederhana ini menampilkan visual yang natural, hingga seakan-akan tidak menggunakan makeup sama sekali. Ada kesan segar tanpa berlebihan dari riasan ini. Margin memberi sedikit complexion serta lipstik dan blush dengan warna natural agar tak terlihat pucat.

Bulu matanya juga dijepit agar lebih lentik dan on point. Auranya semakin terpancar dengan geraian rambutnya yang indah. Sambil tersenyum manis berpose selfie di mobil, Margin sukses menghipnotis pandangan publik. "Kaya Kareena Kapoor," tulis af****.

Natural makeup look

Kali ini Margin Wieheerm tampil menawan dengan pulasan natural makeup look. Berbeda dengan sebelumnya, natural makeup look ini menampilkan visual yang natural, tapi masih tampak terlihat menggunakan makeup. Itu terlihat jelas dari bentuk alis Margin yang tampak lebih rapi dan on fleek berkat concealer yang natural.

Margin pun memakai lipstik pink glossy yang lebih on point dibandingkan sebelumnya. Gaya makeup ini lebih mengarah ke tone warna yang soft. Memaksimalkan gayanya, Margin menata rambutnya dengan sentuhan wavy blow. Didukung sinar matahari yang mumpuni, pesona Margin pun kian berseri!

Flawless makeup look Margin Wieheerm nampaknya memang lebih senang tampilan yang natural. Saat lamaran pun dia memilih flawless makeup look sebagai pelengkap hari bahagianya. Gaya makeup ini menampilkan visual yang terlihat nyaris sempurna. Tanpa noda, tanpa celah, semua kekurangan wajah berhasil ditutupi makeup. Highlighter di tulang hidung dan pipi yang on point membuat wajahnya terlihat glowing saat terkena cahaya. Dengan senyum manisnya yang lebar, Margin sukses bikin jantung netizen bergetar. "Wayune pol," tulis war****. "Seger bgt kelihatannya. Manglingin dan bener2 fresh," tulis ros****. Bold makeup look Nah, ini dia jadinya jika Margin Wieheerm dandan totalitas dengan riasan yang lebih bold. Auranya langsung terpancar berbeda, bukan? Tatapan matanya yang tajam sukses menyihir siapapun yang melihatnya. Wajah khas wanita Pakistan pun terlihat jelas pada Margin. Bahkan, tak sedikit netizen yang justru menduga Margin memiliki darah India lantaran mirip artis Bollywood, Kareena Kapoor. "Ku temukan kembarannya Karena Kapoor," tulis ayu****.