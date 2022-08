BLACKPINK jadi salah satu nama besar yang hadir di gelaran MTV Video Music Awards (VMA) 2022. Banyak dinantikan publik dan para penggemar, kemunculan Jennie, Lisa, Rose dan Jisoo di red carpet MTV VMA 2022 pun langsung jadi sorotan.

Berpose di karpet merah MTV VMA 2022, keempatnya kompak hadir dengan mengenakan busana dress serba hitam namun tetap gaya khasnya masing-masing.

Pertama ada Lisa yang tampil kece dalam balutan outfit sleeveless crop top dengan long necklace dan culotte pants dari Celine, rumah mode yang ia wakili sebagai brand ambassador. Lalu di samping Lisa, ada Jisoo yang anggun mengenakan sheer gown dengan detail bentuk bunga di bagian dada.

Selanjutnya mengutip Elle, Senin (29/8/2022) ada sang pentolan, Jennie yang tampil seksi bergaya ala 'hot it girl vibes' dengan memadukan cutout crop top model halter neck warna hitam yang memperlihatkan perut rata dan berotot sekaligus pinggang S-line miliknya. Atasan seksi ini dipadu rok rampel A-line warna hitam polos sebagai bawahan.

Â

Terakhir ada si vokalis utama, Rose yang terlihat eye-catching dengan rambut pirang platinumnya. Rose kali ini memilih outfit klasik, black turtleneck mini dress yang dipadukan dengan perhiasan dari Tiffany & Co.

Selain BLACKPINK, MTV VMA 2022 akan dimeriahkan juga oleh sederet penyanyi keren lainnya, seperti Lizzo, Maneskin, J Balvin, Marshmellow X Khalid, Panic! at the Disco, Kane Brown, dan lainnya.

MTV VMA 2022 diselenggarakan di The Prudential Center di Newark, New Jersey, Amerika Serikat. MTV VMA 2022 akan tayang di MTV, CW, BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TVLand, dan VH1.

Disiarkan secara live streaming juga di Paramount+, Youtube TV, Hulu+ Live TV, dan tentunya di MTV.com.

