BLACKPINK jadi salah satu superstar yang hadir di perhelatan MTV VMA 2022, yang baru saja usai digelar di The Prudential Center di Newark, New Jersey, Amerika Serikat hari ini, waktu setempat.

Bukan BLACKPINK namaya jika gaya penampilannya tak jadi sorotan publik. Contohnya, aksesori spektakuler yang melekat di tubuh salah satu anggota BLACKPINK, Lisa.

Berpose di red carpet MTV VMA 2022, Lisa diketahui mengenakan sleeveless crop top dengan long necklace dan culotte pants, yang semuanya merupakan rancangan dari CELINE.

Namun, ada yang menarik dari tampilan serba hitamnya kali ini. Lisa terlihat memakai kalung panjang warna emas yang menjadi pelengkap gayanya.Â

Dari pantauan MNC Portal di linimasa sosial media, Senin (29/8/2022) merujuk pada cuitan akun Twitter fanbase Lisa, @LaliceUpdates, kalung mewah yang dipakai pelantun LALISA tersebut adalah kalung Bvlgari. Mengingat, Lisa adalah salah satu ikon Bvlgari Internasional.

(Foto: Twitter @LaliceUpdates)

Kalung yang kali ini dipakai Lisa tersebut, adalah tipe Bvlgari Yellow Gold and Diamond Serpenti Necklace. Mau tahu berapa harganya? Kalung panjang tersebut dihargai 54000Pound Sterling, atau sekira Rp938juta alias nyaris seharga Rp1 miliar! Nominal harga yang sangat fantastis bukan?

Kalung berharga fantastis Lisa ini pun langsung menuai banyak komentar dari netizen dan penggemar di cuitan yang sudah mendapatkan hampir 6000 likes tersebut.

"Oh wow! It's so gorgeous," tulis @lalisayah***.

"Yes! Lisa slays with her brands," komen @Dnm****.

"LALISA TAKES OVER VMAs," seru lali_sal**.

"I wish to have money. Really pretty," komentar akun ygfamilyis****.

"Enggak heran Lisa pakai Bvlgari, karena Lisa kan anak kesayangan Bvlgari," tulis @100outof**** dalam bahasa Indonesia.

"Wow rich rich Lisa," ungkap @prb***.

