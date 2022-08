MASIH ingat dengan artis Sarah Azhari? Meskipun sudah tidak lagi tinggal di Indonesia, tapi penampilan Sarah Azhari memang tetap menarik mata warga +62. Perempuan yang kini menetap di Amerika itu pun masih menjadi magnet bagi netizen Indonesia, tidak mengherankan jika dia disebut sebagai salah satu selebriti pemersatu bangsa.

Apalagi, unggahannya di Instagram kerap dikomentari netizen Indonesia. Seperti unggahannya kali ini. Perempuan 44 tahun itu tampak mengenakan gaun lingerie pink dari bahan brokat tipis. Bagian tangannya dibuat lonceng dengan renda berbulu di sekelilingnya.

Namun yang menjadi fokus netizen adalah bagian depan baju tersebut tampak begitu ketat menampung body goals milik Sarah. Bagian tengah dada nya pun diberi akses pita berwarna senada dengan gaun. Semakin menambah nuansa seksi dalam tampilannya. Tak lupa ia mengenakan mahkoda untuk menghiasi kepala.

"My crown is in my heart, not on my head.” πŸ‘‘ Begitu caption yang tertulis dalam unggahan tersebut.

Tampak dalam kolom komentar artis turut mengomentari unggahan Sarah.Β "Raga sukma," tulis artis Parto Patrio.

Netizen pun tak mau kalah untuk berkomentar di unggahan Sarah.

@theeya_maka*** "Figur yg aq suka..sexy tapi tutur katax santun adem ayem elegan n berkelas..❀️❀️❀️😍 love u Sarah..😍"

@ap.orc*** "mbah sarah,,maafkan saya yang dulu sering berfantasi pake foto mbah sarah di tabloid 🀭❀️❀️❀️❀️,,sekarang mbah sarah telah kembali dan tetap cantik dan seksiπŸ₯°πŸ₯°πŸ₯°"

@bubu_*** "Definisi Cantik dan seksi yg abadi πŸ‘πŸ”₯😍"

@titoonainggola*** "What a lingerie!😍😍"

@nandaandika1*** "Gak salah sih idolain dia πŸ˜‚"

