ASAM urat dapat terjadi ketika seseorang menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Penyakit ini pun dapat terjadi pada siapa saja, pasalnya asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal.

Ketika asam urat kambuh, maka bisa terjadi peradangan sendi terutama pada jari jari, pergelangan kaki, tangan, dan lutut. Nah, untuk mengatasinya buah bisa menjadi salah satu asupan yang baik untuk menurunkan kadar asam urat.

Berikut buah yang dapat mengurangi asam urat, dirangkum dari berbagai sumber.

Alpukat

Buah yang dikenal dengan tekstur daging lembut, juga cocok untuk diet sehat yang dapat membantu mengelola asam urat. Sebuah tinjauan tahun 2016 mencatat bahwa makanan tinggi antioksidan, seperti alpukat dapat memperbaiki gejala asam urat.

Dengan mengurangi peradangan dan melawan radikal bebas di tubuh Anda. Alpukat ternyata mengandung lemak tak jenuh tunggal, yang membantu menurunkan kolesterol LDL.

Cheri

Buah mungil yang mengandung antioksidan kuat dengan sifat melawan rasa sakit disebut anthocyanin, dapat menurunkan risiko serangan asam urat.

Terbukti pada peserta studi yang makan 10 hingga 12 ceri selama periode dua hari, memiliki risiko 35 persen lebih rendah untuk kambuh, dalam jurnal Arthritis & Rheumatism melaporkan. Penelitian juga menunjukkan bahwa minum jus ceri dapat meringankan beberapa nyeri osteoarthritis

Lemon

Buah ketiga dengan rasa asamnya, terbukti dalam studi klinis yang meninjau tes darah dari 75 orang dewasa yang minum lemon segar setiap hari. Yang meliputi orang dengan asam urat orang dengan kadar asam urat tinggi, tetapi tidak ada gejala asam urat orang tanpa asam urat atau asam urat tinggi.

Setelah enam minggu, semua kelompok menunjukkan kadar asam urat yang lebih rendah. Kesimpulannya lemon dan jus lemon mungkin menjadi obat yang berguna untuk membantu mengobati asam urat bersama dengan obat-obatan dan perubahan pola makan lainnya.

Pisang

Buah yang sering dikonsumsi oleh para atlet, ini ternyata mampu menurunkan asam urat. Pisang jadi buah yang mudah ditemui dan harga terjangkau. Menurut artikel 2015 dari Institute for Quality and Efficiency in Health Care, mengubah pola makan Anda dapat membantu menurunkan kadar asam urat Anda.

Makan makanan rendah purin harus menurunkan produksi asam urat, yang pada gilirannya dapat mengurangi serangan asam urat. Pisang adalah makanan rendah purin. Mereka juga tinggi vitamin C.