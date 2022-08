JAKARTA - Kino hadir untuk menciptakan produk-produk terpercaya dengan kualitas terbaik, yang diolah dengan semangat inovasi dan misi untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi semua insan. Kino juga dibanderol dengan harga yang terjangkau, terlebih Anda juga bisa mendapatkan promo voucher!

Promo voucher ini hanya berlaku jika Anda melakukan transaksi di AladinMall by Mister Aladin. Setiap pembelian Rp50.000, Anda bisa mendapatkan promo voucher senilai Rp10.000. Wah, asyik banget kan! Makanya borong produk Kino karena promonya akan berakhir 2 hari lagi!

Rekomendasi produk Kino untuk memenuhi kebutuhan Anda

Eskulin Kids Shampoo & Conditioner Minnie

Eskulin Kids Shampoo & Conditioner, diperkaya ekstrak lidah buaya dan pro vitamin B5 untuk menjaga kesehatan serta membuat rambut lembut dan indah setiap saat. Keunggulan: 2 in 1 Shampoo & Conditioner diformulasikan khusus anak Diperkaya dengan ekstrak tumbuhan & Pro Vitamin B5. Yuk beli produk ini hanya dengan harga Rp3.900!

Cap Panda Cincau Kaleng

Cap Panda Cincau Kaleng merupakan minuman dengan cincau alami yang tinggi serat, rendah kalori, dan kaya akan mineral yang cocok untuk menemani Anda beraktivitas setiap hari. Yuk, dapatkan produk ini seharga Rp5.900 saja!

Cap Kaki Tiga Tawar Botol

Larutan Cap Kaki Tiga ini dapat membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan membantu menyegarkan badan. Cocok untuk diminum saat cuaca panas supaya tubuh tetap terhidrasi.

Ovale Lulur Bali Bengkoang Jar

Ovale Lulur Bali Bengkoang diformulasikan secara khusus dengan Natural Aromatic Oil yang memberikan sensasi menenangkan. Butiran scrubnya dengan lembut mengangkat sel kulit mati dan kotoran dan Ekstrak Bengkoangnya membantu mencerahkan kulit. Rasakan kulit yang halus, bersih, dan tampak cerah berseri.

Ellips Hair Vitamin Moroccan Oil Hair Treatment

Ellips Hair Vitamin Moroccan Oil Hair Treatment merupakan vitamin rambut yang diperkaya dengan Moroccan Oil, Jojoba Oil, Vitamin A,C,E, Pro Vit B-5 yang dapat merawat, menutrisi dan melindungi rambut yang rusak, kering dan bercabang akibat proses kimiawi (pengeritingan atau pelurusan rambut). Rambut menjadi tampak lebih sehat, lembut dan lebih mudah diatur.

Selain ada promo voucher, belanja produk Kino di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkir lho!

Selain bisa mendapatkan harga super hemat plus voucher, belanja apa pun di AladinMall by Mister Aladin Aladin memang bebas ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda menggunakan jasa pengiriman dari SAP. Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Tak hanya itu, AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Flash Sale setiap minggunya serta Promo Weekend Deals yang berlangsung setiap Jumat-Minggu. Makanya, pantengin terus website https://aladinmall.misteraladin.com/ atau aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Siapa tahu, minggu ini ada Flash Sale atau Promo Weekend Deals dari brand favorit Anda!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

