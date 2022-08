PRESENTER cantik Dita Fakhrana dikabarkan baru melepas status jandanya dengan menggelar pernikahan di Singapura. Pria beruntung yang berhasil meluluhkan hati Dita adalah Rino Yosiaki, seorang general manager perusahaan perkapalan di Kalimantan. Keduanya tampak bahagia dalam momen pernikahan tersebut.

"August 24, 2021 the first time I met you at golf course and now we're gonna sail this world together," tulis Dita Fakhrana dalam Instagram pribadinya, saat mengunggah foto pernikahannya. Ia tampak cantik dalam balutan gaun pengantin berekor panjang. Rambutnya ditata tergerai ke belakang, lalu diberi aksen bunga di beberapa titik.

Tak hanya pada saat pernikahan, Dita juga selalu cantik dalam setiap momen. Seperti momen liburan di pantai.

Okezone menghimpun potret seksi Dita Fakhrana saat berlibur di pantai yang diambil dari akun instagram pribadinya @Fakhranaa, Selasa (30/08/2022).

1. Seksi di kolam renang





Dalam balutan tanktop renang berwarna biru, Dita begitu menikmati sinar mentari menerpa kulitnya. Tampilan begitu cantik dipadu dengan bawahan rok berwarna abu.

2. Bersantai di karang pantai









Kali ini Dita sedang duduk santai di atas karang. Outfit yang dikenakannya berupa tanktop bermotif dipadu dengan celana panjang berwarna coklat. Rambutnya dicepol semakin membuat tampilannya sempurna.

3. Menikmati pemandangan pantai Dengan mengenakan tanktop berwarna mustard, Dita tampak begitu seksi. Belum lagi ditambah paduan celana short motif bunga yang membuat kaki jenjang Dita terlihat indah. 4. Seksi berbaju loreng Dita sepertinya menyukai pantai. Terlihat dari wajah cantik yang begitu bahagia menikmati pemandangan di pinggir pantai. Mengenakan atasa panjang loreng dan celana pendek hitam, tampilan Dita begitu outstanding. 5. Berselancar Kali ini Dita mencoba berselancar di laut. Mengenakan atasan dan bawahan berwarna hitam ia begitu menikmati kegiatan tersebut. Meski tanpa makeup, wajah cantiknya memperlihatkan kebahagiaan yang amat sangat. (vvn)