DUA Lipa rasanya tak pernah lepas dari sorotan kamera. Tak hanya penampilan di atas panggung, tetapi juga momen Dua Lipa bersama teman-teman atau kerabat, juga tak jarang mencuri perhatian.

Menghadiri acara pernikahan salah satu rekannya, membuat Dua Lipa menjadi sorotan dengan busana yang dipakai. Pelantun lagu One Kiss ini membuat gebrakan dengan dress transparan yang Ia gunakan.

Dress yang dipakainya bergaya sederhana namun tetap menampilkan sisi menawan. Memang dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Ia sering memamerkan foto dengan busana yang cukup terbuka.

Dress cantik milik wanita kelahiran tahun 1995 ini berbahan transparan yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh indahnya. Dalam busana yang dikenakannya ini memiliki beberapa detail seperti tali dibagian leher serta punggung, sedikit sentuhan garis-garis, dan belahan yang terdapat dibagian samping.

Banyak dipuji

Selain kekaguman akan suara emasnya, netizen juga mengagumi betapa cantik paras penyanyi ini. Foto yang diunggah di akun Instagram miliknya @dualipa, memamerkan paras cantik yang dipadukan dengan latar belakang matahari terbenam.

“Omg that dress,” ucap @jenatkinhair

“That orange…..” tulis @warrenjfu

“Dua my jaw dropped at the sunset pic,” puji @zacharybab

(hel)