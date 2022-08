PRESENTER cantik Dita Fakhrana dikabarkan baru melepas status jandanya dengan menggelar pernikahan di Singapura. Pria beruntung yang berhasil meluluhkan hati Dita adalah Rino Yosiaki, seorang general manager perusahaan perkapalan di Kalimantan. Keduanya tampak bahagia dalam momen pernikahan tersebut.

"August 24, 2021 the first time I met you at golf course and now we're gonna sail this world together," tulis Dita Fakhrana dalam Instagram pribadinya, saat mengunggah foto pernikahannya.

Ia tampak cantik dalam balutan gaun pengantin berekor panjang. Rambutnya ditata tergerai ke belakang, lalu diberi aksen bunga di beberapa titik. Gaun pengantin karya Lukman Abadi itu memiliki detail renda pada bagian bahu. Dibuat ramping mengikuti bentuk indah tubuh Dita. Dalam foto, Dita juga tampak memegang buket bunga yang indah. Semakin mempermanis tampilannya saat itu.

Dalam foto berikutnya, Dita tampak mengenakan gaun pengantin putih lain. Kali ini gaun pengantin yang dikenakan berbentuk kemben. Membuat kulit mulus di bagian dada dan bahu Dita terlihat begitu indah. Gaunnya juga berekor Panjang terbuat dari bahan organza sehingga memberikan efek mengembang yang elegan.

Beberapa artis tampak memberikan ucapan selamat kepada pasangan pengantin baru ini di kolom komentar unggahan foto.

@Kikysaputrii “Bahagia sayangkuuu ❤️❤️❤️”

@Estelleelinden “Congratulations beautiful 💛 all the very best for the love birds 💛💛”

@jendamclover “Selamat ya Ditaaaaaaa”

@reisabrotoasmoro “Congratulationsss dear 🎉 bahagia selamanya ya 🙏💕”

