PT MNC Aladin Indonesia, melalui AladinMall by Mister Aladin, baru saja meresmikan kerja samanya dengan SIRCLO lewat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Senin, 29 Agustus 2022, di MNC Kolega, Park Hyatt Tower Lt. 10, Jakarta Pusat. Dalam acara penandatanganan MoU tersebut, selain manajemen dari AladinMall dan SIRCLO, turut hadir pula beberapa perwakilan brand yang telah terlibat langsung dalam sinergi ini, yakni Dwi Lesmana selaku General Manager, PT Fastrata Buana (Kapal Api Group); Joko Purnomo selaku Head of Sales, Kino; Any Astuti selaku Head of Marketing and R&D, Belfood; dan Felicia Buana selaku Brand Manager, Belfood.

Diluncurkan pada akhir tahun 2020, AladinMall by Mister Aladin merupakan portal web berupa aplikasi, mobile web, dan website dengan domain aladinmall.misteraladin.com yang dimiliki dan dikelola oleh AladinMall dari MNC Group sebagai sarana bagi brand untuk menjual serta memasarkan produknya. Adapun SIRCLO, mitra strategis dari AladinMall, merupakan perusahaan penyedia solusi omnichannel commerce terdepan di Indonesia yang bertujuan untuk membantu semua orang berjualan melalui berbagai kanal, baik online maupun offline. Dengan membawa semangat yang sama untuk mengembangkan industri e-commerce di Indonesia, penandatangan MoU antara AladinMall dan SIRCLO ini menandai komitmen keduanya untuk menghadirkan layanan berbelanja online terbaik bagi para konsumen Tanah Air.





Tampilan Official Store dua brand rekanan SIRCLO, Kapal Api dan Belfoods, di AladinMall.

Dokumentasi: SIRCLO.

Bambang Triharto, selaku COO AladinMall mengatakan, kesuksesan dari sebuah kerjasama usaha sangatlah bergantung pada ketetapan memilih mitra. Menurutnya, mitra usaha yang tepat dapat memberikan nilai tambah pada kekuatan usaha yang telah dibangun sebelumnya.

"Mitra usaha yang tepat akan memberikan nilai tambah pada kekuatan usaha yang telah ada, untuk itu AladinMall memilih SIRCLO sebagai mitra usaha untuk saling memberikan nilai tambah pada usaha masing-masingnya dan membangun kekuatan bersama untuk bertumbuh lebih kuat dan lebih besar," jelas Bambang.

Dari ragam layanan yang dihadirkan oleh SIRCLO bagi para pelaku industri commerce dari berbagai skala, AladinMall memanfaatkan SIRCLO Commerce, yaitu solusi end-to-end channel management dari SIRCLO bagi brand berskala besar yang ingin memperluas pasarnya secara online. Melalui kerja sama ini, SIRCLO Commerce menawarkan opsi bagi brand untuk memperluas jangkauannya melalui AladinMall. Tidak hanya itu, brand yang bergabung di AladinMall lewat SIRCLO Commerce dapat melakukan penambahan produk atau product assortment ke platform AladinMall dan turut memperoleh akses ke MNC Group yang dikenal memiliki ekosistem media yang sangat kuat.

Aktivasi pemasaran Kino di AladinMall sebagai salah satu brand rekanan SIRCLO.

Dokumentasi: SIRCLO.

Menurut Brian Marshal, Founder dan CEO, SIRCLO Group, melalui SIRCLO Commerce, pihaknya akan menghadirkan support maintenance dari segi inventori dan order fulfilment bagi setiap brand yang tergabung di AladinMall. Untuk tahap selanjutnya, AladinMall dan SIRCLO pun akan turut mengintegrasikan data API (Application Programming Interface) yang memungkinkan brand untuk dapat mengotomasi operasionalnya, termasuk saat listing SKU. Adapun bagi brand, tidak hanya semata-mata membantu mereka untuk menambah kanal penjualannya melalui AladinMall, aktivasi pemasaran akan menjadi poin penting yang dihadirkan oleh SIRCLO. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan traffic maupun transaksi brand-brand yang bersangkutan.

“Dalam kolaborasi ini, SIRCLO berupaya untuk hadir sebagai ‘jembatan’ antara AladinMall dengan brand agar kedua belah pihak dapat saling memperkuat posisinya di ekosistem e-commerce Indonesia. Kami bertekad untuk terus melakukan perbaikan serta menghadirkan inovasi baru yang mampu memperkuat sinergi antara AladinMall dan SIRCLO, terlebih dalam membantu banyak brand dalam menjangkau konsumennya dan berjualan secara online,” tutup Brian.

(mrt)