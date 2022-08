PEVITA Pearce memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Dalam setiap penampilan perempuan berdarah Inggris-Banjarmasin itu selalu tampil cantik dan memikat mata.

Kulit Pevita pun tampak mulus dan sehat tanpa cela. Rahasianya apa ya?

Dari video Youtube yang diunggah channel Pevita Pearce, perempuan 29 tahun ini membagikan langkah-langkah skincare routine yang dilakukannya setiap pagi hari. Okezone merangkum untuk Anda.

1. Gunakan eye cream

Dalam video yang berdurasi 04.12 menit itu, pertama-tama Pevita menggunakan eye cream. Tidak hanya digunakan pada mata, cream itu juga dioleskan pada smiling line. Fungsinya untuk mengurangi kerutan pada bagian tersebut.

2. Gunakan moisturizer

Setelah itu, Pevita mengoleskan moisturizer ke seluruh wajahnya. Ia bercerita sejak kecil sang mama sering mengoleskan moisturizer setiap malam.

Akhirnya, kebiasaan itu menjadi rutinitas yang dilakukan setiap. Pevita mengaku tidak bisa memulai hari tanpa moisturizer. Karena dengan menggunakan moisturizer kulit terasa terhidrasi sehingga membuat nyaman untuk beraktivitas.

3. Kunci dengan vitamin C dan pure oil

Langkah selaunjutnya, Pevita mengaplikasikan vitamin C dan pure oil. Ini berguna mencerahkan, mengurangi keriput, dan menghilang noda di wajah.

Dalam video Pevita juga menyaranakan agar ketika mengoleskan apapun apapun ke wajah harus dengan lembut dan penuh cinta.

4. Biarkan meresap

Agar skincare diterima dan diserap oleh kulit, biarkan hingga kering.

BACA JUGA :Â Potret Seksi Pevita Pearce Pakai Bodysuit Transparan Warna Kulit Bikin Netizen Gerah

BACA JUGA :Â 4 Gaya Pevita Pearce Padukan Sport Bra dan Blazer, Netizen: So Hot!

5. Perawatan daerah kulit leher

Selain merawat wajah, bagian leher juga tak kalah penting. Karena bagian tersebut adalah kulit yang juga sering tampak setelah wajah. Perawatannya pun juga sama dengan merawat wajah. Mulai dari diberi moisturizer, vitamin C, dan pure oil.

6. Oleskan sunscreen

Setelah semuanya kering dan set dengan baik, oleskan sunscreen. Tujuan agar kulit terlindungi dari terpaan sinar UV. Tidak hanya sinar UV, sunscreen juga dapat melindungi wajah dari blue light layar ponsel, laptop, atau televisi.

7. Gunakan lipbalm

Tahap ini digunakan untuk perawatan bibir agar tampak lebih sehat. Oleskan secara merata pada bibir.

Menariknya, dalam video yang berjudul "Skincare Routine with PEVITA" itu tampak Pevita juga menggunakan lipbalm pada alis dan bulu mata. Ternyata cara itu diajarkan oleh sang nenek agar alis dan bulu mata semakin indah.

"Kalo ditaro di bulu mata akan membuat bulu mata glowing. Nanti kita lihat 1 bulan ke depan," jelas Pevita.

8. Semprotkan parfum

Last bu not least, Pevita menyemprot parfum. Selain bersifat meditatif, parfum juga dapat membuat mood semakin baik. Dengan demikian, dapat memulai hari dengan semangat dan ceria.