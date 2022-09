PERENANG cantik Claire Curzan adalah pemegang rekor junior dunia dalam jarak pendek 100 meter gaya kupu-kupu dan 50 meter gaya bebas. Claire Curzan juga memegang rekor Amerika dalam jarak pendek 50 meter kupu-kupu dan kupu-kupu 100 yard.

Dia memenangkan empat medali di Kejuaraan Renang Junior Dunia 2019. Tak hanya itu saja, di Kejuaraan Kursus Singkat Dunia 2021, Claire Curzan memenangkan total dua medali emas dan dua medali perak di nomor estafet, dan dua medali perunggu di nomor individu.

Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Claire Curzan juga ikut mencuri perhatian. Tak jarang dia tampil modis nan seksi saat bergaya sehari-hari. Berikut 6 potretnya, sebagaimana MNC Portal rangkum dari Instagram @claire.curzan.

Olimpiade Musim Panas 2020





Pada Olimpiade Musim Panas 2020 Claire Curzan memenangkan medali perak dalam gaya ganti 4x100 meter estafet. Dengan bangga, dia pun memamerkan medalinya dalam potret ini.

Claire Curzan tampil begitu cantik dan modis memadukan kaus bergaris dengan blazer serta celana jeans, lengkap dengan belt-nya. Rambutnya ditata rapi model half ponytail dan wajahnya dirias cantik dengan makeup nude look. Sambil tersenyum manis ke arah kamera, Claire Curzan tampak begitu memesona.

Elegant dress

Claire Curzan tampil anggun dalam balutan gaun hitam dengan aksen rumbai-rumbai di dada serta detail pola yang indah. Gaun ketat yang mempertegas lekuk tubuhnya ini membuatnya terkesan seksi, tapi tidak berlebihan. Claire memadukan gaunnya dengan high heels berwarna senada agar terlihat lebih jenjang.

Tak ketinggalan, aksesori anting, gelang, serta kalung yang fancy pun turut dipakai sebagai pemanisnya. Rambutnya juga ditata rapi dengan sentuhan curly blow agar lebih maksimal. Dilengkapi dengan pulasan makeup flawless look dan blush on yang on point, Claire Curzan tampil begitu memukau!

Cute smile Kali ini Claire Curzan berpose gemas melemparkan senyum manisnya dengan centil. Claire tampil cantik memadukan mini dress hitam dengan ankle strap heels putih. Rambutnya dibiarkan terurai ke belakang, membuat pesonanya semakin terpancar. Sambil berpose cantik dengan latar pemandangan yang indah, Claire Curzan sukses bikin netizen terpana. Sexy bikini Berlibur ke Pulau Hvar, Kroasia, Claire Curzan tampil seksi memamerkan body goals-nya dalam balutan bikini bermotif abstrak bergaris pink serta hot pants hitam. Ya, tentu saja kulit mulus dan kakinya yang jenjang terpampang nyata di kamera, termasuk otot perutnya yang kencang. Rambutnya dibiarkan terurai manja, membuat aura seksinya semakin membara. Apalagi dengan senyum manisnya. Meski tanpa pulasan makeup, pesona Claire Curzan tetap saja memikat! Lulus SMA Claire Curzan memang masih muda, tahun ini usianya pun baru menginjak 18 tahun. Pada bulan Mei lalu, dia merayakan kelulusannya dari bangku SMA. Claire tampil cantik dalam balutan mini dress serta baju toga serba putih. Warna putih yang cerah ini membuat kecantikannya kian berseri, apalagi didukung pancaran sinar matahari. Selain cantik, Claire juga terkesan seksi lantaran paha mulusnya terpampang. Terlebih, potongan v-neck pada bagian dada cukup rendah. Geraian rambut pirangnya pun membuatnya begitu menggoda. Dengan senyum manisnya yang memesona, Claire Curzan sukses bikin mata pria sulit berkedip! Sexy dress Claire Curzan kali ini tampil seksi dalam balutan one shoulder dress hitam yang lengannya dibiarkan melorot. Kesan seksi semakin mencuat berkat potongan tinggi di bagian paha yang menampilkan kaki jenjangnya. Terlebih, rambutnya yang indah dibiarkan terurai dengan sentuhan wavy blow. Menyempurnakan penampilannya, Claire memakai ankle strap heels putih sebagai alas kakinya. Wajahnya pun dirias dengan makeup natural look serta lipstik berwarna nude. Sambil tersenyum manis dan bertolak pinggang, Claire Curzan tampak begitu menawan. Dia tak terlihat seperti atlet di sini, pesonanya terpancar bak supermodel!