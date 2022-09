MODEL iklan dan video klip Miranthy Hakim terpilih jadi 20 besar finalis Mrs Worldwide Indonesia 2022. Kesempatan ini akan dia pergunakan untuk menyuarakan kepada dunia bahwa ibu-ibu juga layak mendapat panggung di beauty pageant.

Miranthy Hakim menjelaskan bahwa ada alasan personal dirinya ikut Mrs Worldwide Indonesia 2022. Jadi, sudah sejak lama dia ingin ikut ajang beauty pageant, tapi karena satu dan dua hal keinginan itu tak bisa tercapai.

Lalu tahu ada ajang Mrs Worldwide Indonesia, Miranthy pun langsung mencoba. Berhasil, model video klip Slank di single 'Surti Tejo' tersebut masuk Top 20 Mrs Worldwide Indonesia 2022.

"Lewat ajang ini, impian aku dulu mau ikut beauty pageant akhirnya kesampean," cerita Miranthy saat ditemui di konferensi pers Mrs Worldwide Indonesia 2022, Kamis (1/9/2022).

Keikutsertaan Miranthy pun didukung penuh oleh sang suami. Padahal, dia awalnya mengaku tidak percaya diri karena sudah menikah. "Tapi, suami aku bilang, 'it's time for me shine'. Jadi, ini waktunya perempuan sudah menikah bersinar," sambungnya.

Ada pesan khusus yang mau disampaikan Miranthy dengan mengikuti ajang Mrs Worldwide Indonesia 2022. Adalah ingin memotivasi perempuan, khususnya para ibu-ibu di Indonesia, untuk tetap berdaya dan percaya diri.

"Dengan mengikuti ajang ini, wanita yang sudah menikah seperti aku bisa termotivasi bahwa sudah menikah bukan penghalang untuk perempuan memiliki kesehatan yang baik, bentuk tubuh yang ideal dengan berolahraga, dan tentunya berkarya mewujudkan mimpinya," kata Miranthy penuh semangat.

Saking niatnya ikut Mrs Worldwide Indonesia 2022, Miranthy diketahui sampai ikut pelatihan beauty pageant. Ini dia lakukan juga untuk mengurangi rasa gugup yang dimilikinya.

"Jadi, persiapan aku di Mrs Worldwide Indonesia 2022 adalah ikut kelas beauty pageant. Aku yakin, persiapan yang matang akan membawa ke hasil yang bagus," tambahnya.

