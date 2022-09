7 POTRET cantik Cita Citata berikut ini bakal bikin Anda pangling dengan pesonanya. Pasalnya, Cita Citata kini sudah mantap berhijab. Gayanya yang suka buka-bukaan pun berubah menjadi sangat tertutup dengan padu padan outfit kece hijabers yang kekinian.

Meski tak lagi mengumbar keseksian, pesona Cita Citata tetap saja memikat, bahkan auranya kian terpancar. Penasaran? Berikut 7 potret cantik Cita Citata, sebagaimana dirangkum dari Instagram @cita_citata, Kamis (1/9/2022).

1. Smart casual

(7 Potret Cantik Cita Citata, Foto: @cita_citata/Instagram)

Berhijab bukan halangan bagi Cita Citata untuk tampil modis di berbagai kesempatan. Di sini dia tampil cantik dalam balutan outfit smart casual, memadukan blazer tartan dengan rok biru serta boots hitam agar lebih elegan. Untuk hijabnya, Cita memilih pashmina coklat muda yang di-styling simple ke belakang membentuk aksen drapery yang manis. Tak lupa, kacamata hitam turut disematkan sebagai aksesori. Dipulas dengan makeup simple look serta lipstik pink merona, Cita Citata tampak begitu memesona. "MasyaAllah cantikk bgt udh berhijab," tulis she****. "Aura ya makin kelihatan," tulis ard****. "Masya Allah pake hijab lebih cantik semoga Istiqomah," tulis atu****.

2. Tatapan tajam menusuk hati





(7 Potret Cantik Cita Citata, Foto: @cita_citata/Instagram)

Tatapan tajam Cita Citata di potret ini sukses menusuk relung hati netizen. Terlebih, matanya yang indah dirias dengan eyeliner hitam pekat nan runcing. Permainan bulu mata yang lentik serta eyeshadow yang apik membuat penampilannya semakin menarik. Ditambah lagi dengan highlighter yang on point di tulang hidung. Dengan ekspresi fierce yang garang, Cita Citata justru terlihat menggemaskan!

3. Elegant style





(7 Potret Cantik Cita Citata, Foto: @cita_citata/Instagram)

Cita Citata kali ini tampil elegan dalam balutan blazer hitam dan hijab pashmina berwarna senada. Ya, gaya ala cewek mamba ini membuatnya terlihat begitu kece. Ditambah lagi dengan aksesori kacamata hitam yang mempermanis penampilannya. Cita Citata memang tak pernah gagal soal berbusana!

4. Senyum manis memesona





(7 Potret Cantik Cita Citata, Foto: @cita_citata/Instagram)

Kalau ini potret cantik Cita Citata berpose manja memamerkan senyum manisnya. Terlihat, dengan pulasan makeup yang simple look ini, pesona Cita semakin terpancar sempurna, apalagi dengan lipstiknya yang merona. Dengan pose genit dan lirikan mata yang centil, Cita Citata sukses bikin gemas publik! "Wow looking so beautiful with beautifull smile Mam," tulis bik****.

5. Pesona saat rekaman (7 Potret Cantik Cita Citata, Foto: @cita_citata/Instagram) Meski berhijab, Cita Citata tentunya tetap melanjutkan kariernya di dunia tarik suara. Ini potret saat dirinya mengisi acara radio. Pesonanya saat bernyanyi terpancar berbeda, bukan? Auranya semakin bersinar, apalagi dalam balutan hijab hitamnya. Perfect! "Masyaallah, gemesh bgt teteh," tulis amel****. 6. Simple elegan (7 Potret Cantik Cita Citata, Foto: @cita_citata/Instagram) Cita Citata tampil elegan mengenakan dress abu-abu yang dibalut dengan blazer hitam. Untuk hijabnya, pelantun Goyang Dumang itu memilih pashmina hitam yang dibiarkan menjuntai di depan dada dengan flowy. Ya, gayanya sekilas memang terkesan simpel, namun tetap modis dan manis berkat sentuhan drapery dari hijabnya. Apalagi Cita Citata melemparkan senyum manisnya. Dalam balutan hijab seperti ini, pesonanya benar-benar menentramkan hati. "Subhanallah dah ikut tambah cantik aja," tulia sei****. "Anggunnya," tulis her****. 7. Selfie cantik (7 Potret Cantik Cita Citata, Foto: @cita_citata/Instagram) Cita Citata memang cukup narsis di Instagram. Di mobil pun dia menyempatkan diri untuk berpose selfie. Cita terlihat begitu menawan dengan senyum manisnya yang lebar. Dengan pulasan makeup yang sempurna, penampilan Cita Citata pun semakin memukau!