Diketahui, beras premium masih menjadi pilihan utama beberapa masyarakat untuk menghasilkan nasi yang berkualitas baik. Menurut parameter dari Kementerian Pertanian (Kementan), beras premium maksimal hanya boleh memiliki kadar butir patah 15 persen, tidak memiliki kadar butir gabah, serta memiliki kadar air maksimal 14%.

Karenanya, tak heran jika beras premium dapat menghasilkan nasi yang lezat, serta cocok disantap dengan lauk apa pun. Sehingga, penting bagi Anda untuk dapat memilih beras yang berkualitas baik.

Agar tidak salah dalam membeli, berikut adalah beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk membedakan beras premium palsu dengan yang asli, sebagaimana dikutip dari Facebook Resmi Kementerian Perdagangan (Kemendagri).

Memiliki warna yang lebih cerah

Menurut sebuah video yang dibagikan oleh Kemendag, beras premium sejatinya terlihat memiliki warna yang lebih cerah dan rata. Jika warna tidak rata, ada kemungkinan penjual telah mencampurnya dengan beras jenis lain.

Tidak ada menir atau gabah

Salah satu keuntungan menggunakan beras premium untuk memasak nasi adalah Anda tidak perlu memilah menir atau gabah sebelum mencucinya. Ini karena beras premium bersih dari butir menir atau gabah, serta benda kecil yang mungkin dapat membahayakan tubuh.

Memiliki tingkat butir beras utuh minimal 85%

Beras premium memiliki bulir yang tidak mudah patah. Karenanya, tingkat bulir beras utuh pada beras premium minimal 85%. Oleh karena itu, dengan beras premium, Anda bisa menghasilkan tekstur nasi yang pulen dan lezat.

Tidak berubah warna setelah menjadi nasi

Beras premium pada dasarnya tidak akan berubah warna setelah nasi matang. Namun, jika Anda menemukan beras dengan warna putih yang bagus sebelum dimasak, lalu ketika matang nasi berubah menguning, bisa jadi ada penggunaan zat kimia.

Sebagai orang Indonesia yang setiap harinya mengonsumsi nasi, tentunya Anda ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Karenanya, menjadi bijaklah saat memilih beras premium yang sesuai standar mutu Kementan.

