SAAT ini, alat masak serbaguna sangat dibutuhkan oleh para keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Padatnya aktivitas yang dilakukan membuat mereka membutuhkan penunjang yang dapat bekerja secara lebih praktis.





Berbicara soal alat masak serbaguna, Kangaroo hadir dengan memberikan berbagai peralatan masak modern yang dapat mempersingkat waktu Anda ketika memasak. Produk-produk Kangaroo juga berkualitas tinggi sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Rekomendasi alat masak listrik serbaguna dari Kangaroo

Kangaroo Air Fryer

Alat penggoreng bebas minyak Kangaroo KG42AF1 menggunakan teknologi konveksi udara panas untuk menyiapkan hidangan yang dulu diisi dengan minyak. Teknologi konveksi udara panas, uap udara panas terdistribusi merata di sekitar inner pot, dapat memasak makanan secara merata dari berbagai bagian. Miliki produk ini hanya dengan harga Rp1.620.000.

Kangaroo Set Alat Masak

Kangaroo frypan set KG672 terbuat dari material aluminium bebas PFOA dan coating marble sehingga anti lengket dan anti gores. Warnanya yang menarik juga akan membuat dapur Anda semakin cantik. Yuk, miliki produk ini seharga Rp161.500 saja.

Blender Multifungsi Kangaroo

Blender cantik ini memiliki fungsi menghaluskan segala jenis makanan serta dapat menghancurkan es batu hingga halus dan juga dilengkapi dengan high protection sehingga meminimalisir kecelakaan. Produk ini juga terbuat dari material plastic high grade yang memudahkan kita untuk membersihkannya. Miliki produk ini seharga Rp300.000 saja.

Kangaroo Oven Listrik

Kangaroo oven listrik KG25E2 dirancang dengan design elegant, cocok untuk diletakkan di dapur manapun. Material utamanya dari stainless steel food grade, aman digunakan untuk kesehatan dan dapat mendistribusi panas secara cepat dan merata sehingga menjaga kualitas makanan. Yuk, dapatkan produk ini mumpung harganya lagi diskon, yakni Rp790.000 saja.

Kangaroo Frypan

Kangaroo frypan KG911M terbuat dari material aluminium bebas PFOA dan coating marble sehingga anti lengket dan anti gores. Handle dari bakelite sehingga anti panas. Warna yang menarik yang membuat dapur Anda semakin cantik. Miliki produk ini seharga Rp120.000 saja.

Kangaroo Semi Presto

Kangaroo semi presto KG165S merupakan alat masak yang dapat membantu mempersingkat pemasakan daging karena dilapisi oleh coating keramik. Produk ini juga aman digunakan karena dilengkapi dengan smart lock dan design yang cantik dengan warna pink yang dapat mempercantik dapur Anda. Dapatkan produk ini hanya dengan harga Rp350.000 saja.

