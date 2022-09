6 GAYA seksi Alyssa Daguise sukses bikin para pria terpana. Usai putus dari putra sulung Maia Estianty dan Ahmad Dhani, Al Ghazali, Alyssa Daguise dinilai semakin cantik nan menawan oleh netizen.

Didukung body goals yang semampai, busana serta pose apapun selalu terlihat keren di tubuh Alyssa. Tak jarang dia pun memamerkan kemolekan tubuhnya di Instagram. Berikut 6 potretnya, sebagaimana MNC Portal rangkum dari akun pribadinya @alyssadaguise.

1. Black and white





Alyssa Daguise tampil menawan di pemotretan bernuansa black and white. Busananya cukup seksi, memakai dress tulle putih dengan aksen bustier di perut yang mem-push up area dada. Aura seksinya semakin membara berkat potongan super tinggi di bagian paha. Ditambah lagi dengan model lengan yang melorot, memperlihatkan bahu mulusnya. Dilengkapi gaya rambut cepol tinggi menyisakan poni, aura model di diri Alyssa Daguise benar-benar terpancar. Bahkan tak sedikit netizen menyebutnya mirip seperti Kendal Jenner. "Kendall J," tulis muh***.

2. Sexy beach outfit





Bermain ke pantai, Alyssa Daguise tampil seksi mengenakan bikini oranye bermotif abstrak. Agar lebih modis, dia memadukan outfitnya dengan rok pantai transparan berwarna senada. Tentu saja body langsing dan kulit mulusnya langsung terekspos di kamera, termasuk kaki jenjangnya yang tampak samar dari balik rok. Alyssa membiarkan rambutnya terurai ke samping, memamerkan leher jenjangnya yang indah. Sambil berpose candid melihat pantai, Alyssa tampak begitu memesona!

3. Casual style





Masih soal outfit pantai, kali ini Alyssa Daguise tampil kasual memadukan sport bra pink dengan kemeja putih dan hot ripped pants. Tentu saja kesan seksi mencuat lantaran kulit mulus dan tubuhnya yang semampai terpampang di kamera. Terlebih, kemeja putih itu terlihat transparan, membuat netizen penasaran. Aura seksinya semakin menggelegar dengan rambut bergelombang yang dibiarkan terurai ke belakang. Dilengkapi kacamata serta choker mutiara, gaya Alyssa Daguise pun semakin maksimal. "Bidadari," tulis yun****. "You look so much happier

4. Model Prada Alyssa Daguise sudah cocok menjadi model brand papan atas Prada, bukan? Ya, di sini dia tampil begitu sensual, hanya memakai setelan bikini berwarna kulit dan menutupi tubuhnya dengan koleksi Prada Tropico. Meski ditutupi, pose jongkok sambil menoleh ini tetap memperlihatkan keseksian seorang Alyssa, apalah bokongnya yang kencang tampak mengintip di balik tas besar itu. Alyssa Daguise memang tahu betul cara menyita perhatian publik! 5. Cut out dress Alyssa Daguise selalu up-to-date soal fesyen. Di sini dia mengenakan halter dress hitam dengan aksen cut out di bagian pinggang yang memang sedang tren. Tentu saja tubuhnya yang semampai terpampang nyata, tak terkecuali pahanya yang mulus. Untuk memberi kesan elegan, Alyssa membalut tubuhnya dengan blazer hitam. Rambutnya pun ditata rapi dengan sentuhan wavy, memberi kesan seksi yang menawan. Dengan pose centil mengedipkan satu mata, Alyssa Daguise tampak menggemaskan! "Super kece never fail," tulis ded****. 6. Beautiful like a Barbie Alyssa Daguise tampak cantik paripurna, seperti boneka Barbie di potret ini. Padahal outfitnya simpel saja, memadukan tank top putih dengan rok jeans mini bergaya kasual. Ya, dia memang tak perlu banyak effort untuk tampil prima. Hidung mancung, mata indah, bibir merona, rambut bergelombang nan indah, Alyssa benar-benar sempurna! "Makin cantik ajaaaa," tulis dew****. "Barbie from Indo french," tulis atm****. "Barbie girl," tulis lov****.