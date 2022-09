JAKARTA Fashion Food Festival (JF3) pastinya mewadahi para desainer-desainer lokal untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya untuk bisa sukses berkarya.

Pada ajang JF3 ini, INIFD Indonesia memboyong 20 murid dengan total 45 koleksi untuk menampilkan karya di JF3. Acara ini juga sebagai momen kelulusan para siswa dan siswinya sebagai calon fashion desainer.

Bertajuk Infinite Style yang merupakan akhir keberhasilan 20 murid yang telah menyelesaikan pendidikan Fashion Design lewat program 1 Year Intensive di INIFD Indonesia.

Acara Graduation Fashion Show ini menampilkan perjalanan 3 babak, perjalanan 1 tahun para 20 designer yang mendedikasikan dirinya pada dunia fashion. Perjalanan berkreasi tanpa batas yang terwujud dalam koleksi ready to wear.

Lantas seperti apa yah koleksi dari para murid INIFD Indonesia yang terbagi dalam tiga babak? Berikut ulasannya, Sabtu (3/9/2022)

1. Babak 1

Bumi, tanah dan alam, yang memberikan kita kehidupan. Menciptakan berbagai kreasi yang sarat warna tanah yang alami, seperti cokelat, khaki, dan hijau daun.

Tak hanya itu, pemilihan material menjadi salah satu ide kreatif yang patut diacungi jempol. Lewat pewarnaan alami dari alam, seperti kayu dan kunyit, hingga pemotifan yang juga serba alami, salah satunya lewat teknik Eco Print.

Berbicara tentang siluet potongan, kali ini terlihat tampak simple, flowy, ringan namun tetap menonjolkan sisi kreativitas dan ciri khas tiap designer-nya yang memanjakan mata.

Perjalanan di Babak 1 ini, dipersembahkan oleh 6 fashion designer muda, yaitu Matilda Binda Koesworo dalam Kala Ing Wono, Kry Selda “Dendrophille”, Frida Kartika Aprilia, ”LUFT” Azaria Harsono “Blooming Heart”, Adrienné Huubre “The Virago” dan Ria Febri Kurniasari “Ivory Dome.”

2. Babak 2

Di babak kedua ini lebih mengusung ke desain dan warna yang lebih modern. Pada koleksinya ini kebanyakan menggunakan warna monokrom. Lewat siluet asimetris, permainan padu padan ekstrem serta aksen layering.

Perjalanan Babak 2 ini, dimainkan oleh 7 fashion designer muda berbakat. Regina Karlan lewat Andromeda, Erina “Racism”, Lievia “Sketch Realization”, Nisrina Izlachi Atirah “Tales of Munandes”, Sigvard Sandy Hayashi “Edgy Scorpion”, Ratu Rahma Rizkianardi SA “The Voyage of Ambitious” dan Muthia Denny Bastian “Blindlove.”

3. Babak 3

Di babak ketiga ini koleksi itu menggunakan warna yang lebih colorful. Mereka menggunakan warna pada garis dan potongan desain dengan warna bertabrak seakan terlihat tetap stylish. All shocking color, no boundaries. Garis desain yang ditampilkan pun semakin beragam dan berani.

Babak 3 ini ditutup oleh 7 designer, yaitu Novitasari dalam koleksi berjudul Urban Society, Sheren Ong “Color Blind”, Lourdes Fransiska Sutopo “De Bloufe”, Kenny Robert “Ambi: The Interrelation of Human Element”, Airin Sulaiman “Night Market”, Jessica Aprilia “Bellezza”, dan terakhir Fithratul Hidayah “Queen of Betta Fish.”

(vvn)