MAKANAN kemasan atau packaged foods memang sangat convienient, atau dengan kata lain begitu memudahkan hidup kita. Apalagi bagi orang-orang sibuk, yang tidak sempat masak, tidak sempat pergi ke supermarket atau pasar membeli bahan makanan segar.

Selain itu, makanan kemasan yang kebanyakan ready to eat ini juga relatif sangat mudah didapatkan di mana-mana dan biasanya juga disajikan dalam bentuk porsi yang pas. Entah itu sekali makan, atau bisa juga porsi besar untuk disimpan dan dikonsumsi beberapa kali.

Nah, kemudahan ini jangan sampai membuat Anda terkecoh lalu mengabaikan hal-hal penting yang harus diperhatikan saat membeli tipe atau jenis apa pun dari makanan kemasan. Apa saja sih yang patut diperhatikan? Melansir NDTV Food, Senin (5/9/2022) berikut ulasan empat hal yang harus diperhatikan saat membeli packaged foods atau makanan kemasan.

1. Ukuran porsi: Setiap label makanan memiliki ukuran porsi yang disebutkan di atasnya. Ada beberapa jenis makanan kemasan memiliki satu porsi, nah yang lain bisa saja berisi lebih dari satu porsi. Sisa informasi pada label tercantum terkait ukuran porsi ini, misalnya, fakta nutrisi yang tertera pada sekotak jus mungkin sesuai dengan ukuran porsi 100ml tapi kemasan kotaknya mungkin berisi 200ml. Jadi, jika Anda meminum semuanya, maka mengonsumsi dua kali lipat kalori yang tercantum di kotak.

2. Tipe nutrisi: Ini penting untuk dibaca dan diperhatikan ya! Kalori pada jajanan kemasan dikategorikan sebagai karbohidrat, protein, lemak, gula, vitamin dan mineral yang biasanya diukur dalam gram. Idealnya, Anda harus memilih makanan ringan kemasan yang punya serat 1 sampai 2 gram per porsi dan kadar gula rendah, kurang dari 10 gram per kemasan ukuran 100 gram. Kandungan lemak juga harus dilihat, pilih makanan yang memiliki kandungan lemak jenuh rendah. Elemen lain yang harus Anda perhatikan adalah kadar natrium. Natrium adalah komponen utama garam. Jika label menyebutkan 100 miligram sodium, snack tersebut mengandung sekitar 250 miligram garam. Jangan sampai melebihi porsi anjuran dari WHO.

3. Recommended Dietary Allowance (RDA): Kenapa penting? Karena ini untuk memeriksa jumlah lemak, protein, vitamin, mineral, dan energi yang dibutuhkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan gaya hidup atau tingkat aktivitas kita masing-masing.

BACA JUGA:6 Cara Masak dan Mengolah Makanan Paling Aman untuk Penderita Diabetes

4. Manfaat sehat untuk tubuh: Alias healthy nutrients, mengingat tubuh kita butuh protein untuk membangun otot dan kombinasi berbagai vitamin dan mineral. Misalnya termasuk zara besi, kalsium, magnesium, kalium dan Vitamin A, B, C, D, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, sebaiknya pilih makanan ringan makanan kemsaan dengan tingkat nutrisi sebagai pilihan sehat.