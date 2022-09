POTRET seksi Angela Lorenza kerap mencuri perhatian para pria di Instagram. Seperti apa penampilan seksi Angela Lorenza?

Angela Lorenza merupakan seorang model seksi yang saat ini berusia 25 tahun. Ia diketahui lahir di Jakarta pada 3 Agustus 1995 dan memiliki nama lengkap Elizabeth Angela Lorenza.

Ia diketahui merupakan salah satu selebgram yang memiliki jumlah pengikut sebanyak 1,4 juta orang. Bahkan dirinya diketahui sudah memulai karir di dunia modeling sejak 2014, saat usianya baru 19 tahun.

Ia kerap membagikan potret seksinya di akun instagram pribadinya. Sekilas wajah cantik Angela terlihat seperti artis Nikita Willy, ya!

Berikut Okezone merangkum potret Angela Lorenza yang dihimpun dari akun instagram pribadinya, @elizabethangelalorenza, Selasa (6/9/2022).

1. Ala wanita karir

(Potret Seksi Angela Lorenza, Foto: @elizabethangelalorenza/Instagram)

Mengenakan kemeja kotak-kotak dipadu dengan rok span, Angela terlihat seperti perempuan yang bekerja di kantoran. Kacamata melengkapi peran "wanita karir" kali ini.

BACA JUGA :Â 5 Outfit ke Pantai ala Angela Lorenza, Seksinya Bikin Pria Deg-degan!

2. Berjas hitam

(Potret Seksi Angela Lorenza, Foto: @elizabethangelalorenza/Instagram)

Kali ini, Angela mengenakan jas hitam yang menutupi baju dalamannya. Rambutnya dicepol membuat wajah cantiknya terpampang nyata.Cantik penuh pesona.

BACA JUGA :Â 5 Model Rambut Angela Lorenza, Bikin Aura Seksinya Makin Terpancar!

3. Seksi berlingerie

(Potret Seksi Angela Lorenza, Foto: @elizabethangelalorenza/Instagram)

Angela memang selalu membuat mata terpana. Ia tampak seksi dalam balutan lingerie hitam. Bagian punggungnya terbuka tampak sebuah tato terpasang di sana.

Baca Juga: Di Inafina.com Ajukan Pinjaman Gadai BPKB Jadi Gampang Banget

4. Dress garis-garis

(Potret Seksi Angela Lorenza, Foto: @elizabethangelalorenza/Instagram)

Kali ini tampilan Angela cukup simpel namun menggemaskan. Ia mengenakan dress berbahan kaos motif gari-garis. Tangannya tampak memperbaiki rambutnya yang tertiup angin. Sangat menggoda!

5. Berbaju merah





(Potret Seksi Angela Lorenza, Foto: @elizabethangelalorenza/Instagram)

The last but not least, foto Angela berbaju merah. Terdapat detail tali pada bagian dada, dan renda di sepanjang kerah baju. Membuat Angel terlihat manis mempesona.