BAGI Anda yang sering bepergian dengan menggunakan pesawat terbang mungkin cukup familiar dengan gerai kue yang satu ini. Beard Papa's, toko kue yang terkenal menjual jenis kue sus dengan krim vanilla dan coklat.

Wangi kue sus yang menggoda, membuat mereka yang lewat merasa terpanggil untuk membeli. Bahkan tak jarang, para pengunjung merasa belum lengkap jika dari Jakarta tidak membawa kue sus Beard Papa's.

Baru-baru ini muncul isu gerai Beard Papa's di seluruh Indonesia akan tutup. Hal ini membuat heboh netizen di jagad maya. Tak sedikit netizen bersedih akan isu tersebut.

@itspx*** "Ya Tuhan 2 bln lalu menye kangen Beard Papa's tiap abis flight/pun oleh-oleh dari mimosi. Trs browse berita mulai tutup gerai juga selama corona."

@aironda*** "Tapi aku beneran sedih Beard Papa's tutup. One of comfort snack before taking off for hours flight."

@ashadaang*** "Patah hati karna beard papa's katanya tutup. Walaupun belinya harus kejar-kejaran sm boarding karna cuma tahan 4-6 jam tapiiii rasanya enaaaaq."

Meski begitu, kita harus acungi jempol untuk Beard Papa's karena sangat pintar dalam memilih lokasi penjualan. Produk ini hanya ditemui di beberapa bandara Indonesia. Selain itu, ia juga membuat gerai di stasiun Gambir, Jakarta.

Pemilihan lokasi dekat dengan mereka yang hendak bepergian, membuatnya jadi salah satu buah tangan favorit yang dibawa untuk keluarga di rumah. Tak heran jika banyak orang menganggap Beard Papa's adalah oleh-oleh para pelancong khususnya dari Jakarta. Padahal kue ini berasal dari Jepang, lho! Dikutip dari situs resmi Beard Papa's, Selasa (6/9/2022), gerai kue ini pertama kali lahir di Osaka tahun 1999. Aromanya yang khas membuat orang tertarik untuk mencobanya. Terutama anak-anak yang begitu menyukai cream sus ini. Wajah bapak berjenggot putih dalam logonya adalah Yuji Hirota, sang pemilik gerai Beard Papa's. Wajah itu kemudian menjadi ikon yang begitu identik dengan Beard Papa's. Dari sana, toko cream puffs atau kue sus Beard Papa's semakin maju dan membuka peluang waralaba. Saat ini ada lebih dari 436 toko Beard Papa's di 17 negara, termasuk Indonesia. (vvn)