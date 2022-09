Ajang kompetisi MasterChef Indonesia Season 8 telah mengenalkan banyak chef berbakat Indonesia kepada publik. Salah satu peserta yang menarik perhatian penonton karena kemampuan memasaknya yaitu Bryan Ferrysienanda.

Setelah mengerahkan kemampuan terbaiknya, Bryan pun berhasil lolos sampai ke posisi Top 5 MasterChef Indonesia Season 8. Pria kelahiran tahun 1995 tersebut merupakan lulusan Kendall College, Chicago, Amerika Serikat mengambil jurusan Culinary Arts.

Setelah lulus dari MCI 8, kini Bryan mulai aktif membuat konten seru di YouTube Channel miliknya untuk menghibur para penggemar.

Masih melanjutkan perjalanannya di AceH bersama salah satu kontestan MasterChef Indonesia Season 7, Aziz Amri, kali ini mereka berdua mengunjungi kediaman keluarga Aziz di Langsa, Aceh, untuk silaturahmi dan belajar banyak hal baru, salah satunya membuat “The Real Mie Aceh”.

Saat tiba di kediaman pamannya Aziz, mereka belajar proses pembuatan arang yang ternyata membutuhkan waktu pembakaran selama 1 minggu non stop untuk menjadi sebuah arang.

Selanjutnya, Bryan dan Aziz mempelajari cara membuat Mie Aceh yang membutuhkan banyak sekali rempah-rempah seperti ketumbar, cengkeh, adas, jinten, bawang merah, bawang putih, kemiri, kacang tanah, dan lainnya. Semua rempah kemudian diblender hingga halus, kemudian dimasak menggunakan kelapa gongseng/kelapa sangrai.

Setelah bumbu matang, barulah dicampurkan dengan komponen bahan lainnya seperti mie, udang, tauge, sawi, kecap, dan lainnya. Dengan resep asli Mie Aceh ini, Bryan dan Aziz terlihat sangat menikmati Mie Aceh tersebut karena rasanya yang sangat lezat.

“The bumbu is so packed with flavor, the texture is just amazing. Look at our face, we’re always smiling and keep shoving it and shoving it and it’s just amazing,” ujar Bryan.

Keesokan harinya, Bryan dan Aziz mempelajari cara membuat Bebek Masak Putih, yang cukup mirip dengan sajian opor.

“I wish you guys can smell this (Bebek Masak Putih) because it’s really really delicious. You can see from our face and we eat like a lot. It’s just like ‘lahap’ in Indonesia,” jelas Bryan.

Dan itulah hari terakhir Bryan dan Aziz di Langsa, Aceh. Buat yang penasaran dengan keseruan keduanya, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Bryan Ferrysienanda, ya!

