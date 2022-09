MEDIA sosial TikTok menggelar audisi Beauty Star On secara terbuka untuk semua konten kreator kecantikan Indonesia. Kompetisi ini pun berlasngsung secara nasional bersama L'Oréal Indonesia dan Indonesian Beauty Vlogger.

Para finalis Beauty Star On TikTok akan bertanding untuk memenangkan hadiah utama berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah, mendapatkan perjalanan ke Paris, gadget, peralatan untuk keperluan konten, dan produk kecantikan.

Sebanyak 100 kreator terbaik yang terpilih dan kemudian disaring lagi menjadi top 15 kreator finalis Beauty Star On TikTok. Siapa sajakah? berikut Top 15 kreator konten kecantikan dalam kompetisi Beauty Star On TikTok.

Ari Izam

Merupakan seorang make up artis yang mengawali karirnya sejak tahun 2011. Pria asal Lampung ini mulai terjun ke dunia kecantikan berawal saat membantu sang paman yang sedang kekurangan karyawan di salonnya, mendapatkan bayaran yang cukup banyak akhirnya Ari Izam tergiur untuk menggeluti dunia make up ini.

Averina Anggita

Averina Anggita, biasa dipanggil Ave memulai karirnya sebagai kreator kecantikan saat awal pandemi tahun 2020. Berkat kegemaranya merias wajah, ia telah menciptakan banyak sekali model art make up yang unik.

Christy Raina

Finalis yang satu ini berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Merintis karir sebagai konten kreator di TikTok. Banyak sekali impian dan mimpi yang tercapai berkat kesuksesannya di TikTok. Memiliki kulit sawo matang menjadikannya tampak percaya diri, ia yakin bahwa cantik tidak harus berkulit putih dan sejatinya semua perempuan Indonesia cantik tanpa menilai warna kulitnya.

Elsina Ayerita Siletty

Nah finalis Elsina Ayerita Siletty atau yang kerap disapa Elsa merupakan seorang kreator kecantikan yang baru memulai karirnya di bulan Juni kemarin. Beauty Star On TikTok merupakan salah satu kesempatan terbaiknya yang mendorong ia keluar dari zona nyamannya dan menjadi motivasi untuk terus mempelajari dunia kecantikan.

Evelyn Yulistine

Eve atau @okinawa_brown_sugar berawal dari konten iseng tentang meme dan konten tersebut telah berhasil masuk fyp, sejak saat itu ia makin giat untuk membuat konten di TikTok. Kegemarannya membuat video tentang make up hingga mendapat banyak apresiasi dari warga TikTok, ia juga berkesempatan bekerja sama dengan salah satu brand kecantikan di Indonesia.

Fajar Rumentang

Beauty dan TikTok merupakan dua hal pola baru dalam hidup seorang Fajar. Prestasi dan apresiasi yang didapat cukup untuk membuktikannya sebagai konten kreator kecantikan di Indonesia.

Yosefine Chrysantia Hartono

Merupakan seorang desainer yang berkesempatan untuk mendesain baju Ms Tourism International Bolivia. Yosefine lulus kuliah saat pandemi dan sulit mendapat pekerjaan. Bermula dari konten make up di TikTok menggunakan peralatan dan make up seadanya dan berhasil mendapat respon bagus dari netizen hingga akhirnya terpilih dalam top 15 Beauty Star On TikTok.

Jasmine Endah Widiasari

Seorang konten kreator art make up yang viral, salah satu videonya tentang Wonderland Indonesia yang terinspirasi dari beberapa daerah yang ada di Indonesia dan ia menjadi seorang pembicara di event beauty brand.

Florean Ayeisha Augustia

Perjalanannya menjadi seorang kreator tidak mudah, diawali dengan review skincare dan masker seadanya. Mengikuti kompetisi di TikTok hingga mendapatkan tanda centang biru di akun TikToknya dan terpilih dalam top 15 Beauty Star On TikTok.

Mega Intary Gumelar

Mega Gumelar merintis karir sebagai seorang fotografer yang merantau di Bali. Berkat kesuksesan tersebut ia telah memiliki studio foto pribadi. Selain aktif di dunia fotografer Mega juga terjun dalam konten kreator kecantikan.

Richard Leo





Seorang kreator konten kecantikan. Meskipun ia seorang pria tidak menjadikannya sebagai penghalang untuk terus berkarya. Ia merasakan jatuh bangun saat membuat konten namun berkat support dari para netizen yang memberikan efek positif membuat Richard menjadi bangkit dan lebih giat lagi.

Serafina Karla





Serafina Karla memulai karirnya saat awal pandemi terjun ke ranah TikTok, sebagai kreator make up yang perlahan bekerja sama dengan beberapa brand kecantikan, menjadi pembicara, dan menjadi bintang iklan di tv komersil.

Sonia Putri Mulyani

Lagi-lagi berawal dari hobi membuat video di TikTok hingga menjadi sebuah rutinitas bagi seorang kreator untuk terus menciptakan karya baru. TikTok membuka peluang pekerjaan yang banyak untuk seorang Sonia Putri, ia diberi kesempatan bekerja sama dengan brand kecantikan besar di Indonesia.

Mila Alawiyah

Mulai terjun ke sosial media pada tahun 2018 dan tahun 2021 ia fokus membuat konten make up di TikTok. Mempelajari make up dan menyiapkan segala perlengkapan secara mandiri, ia berusaha menghibur netizen dengan bakat yang minim, dengan segala kegagalan yang didapat dan pada akhirnya menghasilkan karya yang luar biasa berkat kerja kerasnya.

Dinda Azzura

Dinda Azzura atau biasa disapa Dinzur, ia juga merupakan seorang kreator kecantikan yang biasa memberikan ulasan tentang suatu produk kecantikan, ia juga terampil dalam merias wajah, dan menguasai art make up yang baik.