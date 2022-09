7 POTRET terbaru Anggita Sari mencuri perhatian publik. Pasalnya, Anggita Sari terlihat semakin cantik dan seksi usai menyandang status sebagai janda satu orang anak.

Ya, imej seksi memang tidak bisa lepas dari model cantik yang satu ini. Anggita kerap memamerkan kemolekan tubuhnya dalam balutan outfit yang minim dan ketat. Tentu saja netizen langsung gagal fokus melihatnya. Berikut 7 potret terbaru Anggita Sari, sebagaimana dihimpun dari Instagram @anggitasari612, Kamis (8/9/2022).

1. Stunning dress





Anggita Sari tampil stunning dalam balutan gaun mini beraksen rumbai dengan manik-manik yang berkilauan. Pada beberapa bagian, gaun itu sengaja didesain dengan material berwarna kulit untuk memberi kesan seksi effortless. Sementara itu, rambutnya dibiarkan terurai dengan sentuhan curly blow, membuat pesonanya semakin memukau. Wajahnya pun dipulas dengan makeup flawless look dan highlighter yang on point agar lebih maksimal. Berpose pamer ketiak dengan ekspresi fierce yang garang, Anggita Sari terlihat begitu menggoda!

2. Elegant dress





Anggita Sari tampil elegan dalam balutan strapless dress hitam beraksen bulu-bulu manja di bagian dada. Tentu saja dress itu membuat aura seksinya terpancar, apalagi ukurannya sangat pas di tubuh Anggita. Pengambilan angle foto dari samping pun membuat lekuk tubuhnya yang aduhai tersorot jelas di kamera. Aura seksinya kian menggelegar kala rambutnya dibiarkan terurai ke belakang. Dengan tatapan matanya yang tajam, Anggita Sari sukses menghipnotis pandangan publik. "Cantiknya bukan main hot mom," tulis amel****.

3. Casual style





Kali ini Anggita Sari tampil simpel memadukan blus coklat beraksen kerut dengan ripped jeans bergaya kasual. Ya, meski outfitnya tak terlalu terbuka, aura seksinya tetap saja membara. Terlebih, baju itu terlihat ketat dan pendek serta didesain dengan bagian terbuka di bagian perut. Dengan geraian rambutnya yang indah, pesona kecantikan Anggita pun kian bertambah. "Ngga ada obat cantiknya," tulis giit****.

4. Simple style





Anggita Sari tampil simpel mengenakan one set berupa crop top dan celana pendek berwarna hijau pastel. Dia memadukan outfitnya dengan sneakers putih bergaya kasual. Seperti biasa, rambutnya dibiarkan terurai ke belakang untuk memberi kesan anggun effortless. Memaksimalkan gayanya, Anggita merias wajahnya dengan makeup natural look dan perona pipi yang on point. Dihujani cahaya matahari, pesona kecantikan Anggita pun terlihat berseri!

5. Purple girl Anggita Sari kali ini menjelma jadi purple girl, mengenakan sleeveless dress ungu muda. Detail lipit di bagian dada dari dress itu memberi efek dramatis pada busananya. Agar lebih maksimal, wajahnya pun dirias dengan makeup flawless look dan highlighter yang on point pada tulang pipi. Permainan bulu mata dengan eyeshadow dan eyeliner yang apik membuat matanya tampak bersinar di sesi pemotretan ini. Tak ketinggalan, rambutnya juga ditata rapi agar lebih menawan. Sungguh memesona! Anggita Sari memang tak pernah gagal bikin netizen terpana! 6. Sexy effortless Anggita Sari memang sudah lekat dengan imej seksi. Tak perlu banyak usaha, hanya dalam balutan crop top putih dan short pants pun auran seksinya sudah menggelegar, apalagi dia melemparkan tatapan mata yang tajam. Pulasan makeup yang flawless dan lipstik merona pun memaksimalkan aura seksinya. Anggita memadukan outfitnya dengan stiletto putih agar terlihat lebih jenjang. Dilengkapi tasnya yang fancy, gaya simpel Anggita pun jadi lebih classy. So gorgeous! 7. Silk dress Kali ini Anggita Sari memakai silk dress hitam dengan potongan yang cukup tinggi di bagian paha. Tentu saja kesan seksi langsung mencuat lantaran gaun itu juga tampak ketat di tubuhnya. Terlebih, dress itu didesain dengan neckline yang cukup rendah hingga belahan dadanya terlihat. Aura seksinya semakin membara dengan geraian rambutnya yang indah. Berpose memainkan rambut dan melemparkan tatapan tajam, Anggita Sari tampak begitu menawan! "Selaluuuu bersinar beb," tulis ang****. "Glowing semriwing," tulis sig****.