APAKAH Anda sadar kalau belum lama ini selebgram Anastasya Khosasih membagikan foto super seksi? Bahkan, netizen sampai dibuat membara melihat unggahan Instagram tersebut.

Anastasya Khosasih membagikan foto tiduran di bathtub. Tapi, yang dia lakukan benar-benar 'gila'. Sebab, Anastasya Khosasih membiarkan puluhan tisu magic menutupi tubuhnya.

tisu-tisu magic tersebut bahkan ada yang dibentuk menyerupai pakaian dalam, sehingga banyak netizen yang menduga kalau Anatasya di sini tidak mengenakan pakaian sama sekali alias telanjang bulat.

"Apa mungkin dia telanjang bulat di foto ini?" tanya netizen dengan nama akun @netijen****. Bukan hal aneh memang ada yang bertanya seperti itu, karena memang kesan tersebut yang mau diperlihatkan Anastasya di foto ini.

Kalau kita bicara soal detail foto yang berfokus pada penampilan Anastasya di sini, selebgram tersebut tampil sensual dengan pose menggoda. Jari manisnya ditempatkan di dagu, seraya wajah dipalingkan ke arah samping memberi kesan sedikit misterius.

Lalu, kita bisa lihat juga riasan wajah Anas di sini tidak begitu menor, malah sepertinya dia membiarkan wajah alaminya terpampang di foto tersebut. Pun juga dengan rambutnya yang dibiarkan terurai natural.

Dari foto tersebut, publik hanya tahu bahwa Anastasya hanya menggunakan kalung berwarna silver di leher. Selebihnya, hanya tim fotografer dan Anastasya sendiri yang tahu apakah dia benar mengenakan pakaian atau tidak sama sekali.

So, apa pendapat netizen melihat foto seksi Anastasya Khosasih ini?

"Niatnya mau ke warung, tapi lihat postingan ini jadi balik kamar lagi," celetuk @dhims****.

"The one and only emang kakak kita yang satu ini," tulis @rifky_afa*****.

"Pengen komen, takut dijewer pacar," ungkap @abcdefvckin******.

"Kok mau sih ci disuruh foto kayak gitu?" tanya @renoy*** penasaran.

"Aduh bahaya sekali ini," ungkap @arul****.

(hel)